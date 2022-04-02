В Нарва-Йыэсуу появится новомодный центр снятия стресса

Идея центра релаксации и снятия стресса появилась у исполнительного руководителя нарва-йыэсууского "Medical SPA" Карины Кюппас в прошлом году, когда из откликов клиентов стало ясно, что они во многом приезжают не на лечение, а чтобы снять стресс и расслабиться.