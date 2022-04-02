В Ида-Вирумаа к следующему году появятся несколько интересных аттракционов: в Нарва-Йыэсуу откроется центр релаксации с тропической и пляжной комнатами, а в Нарвскую ратушу виртуально переедет целый старый город.
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В Нарва-Йыэсуу появится новомодный центр снятия стресса
В Нарва-Йыэсуу появится новомодный центр снятия стресса
Идея центра релаксации и снятия стресса появилась у исполнительного руководителя нарва-йыэсууского "Medical SPA" Карины Кюппас в прошлом году, когда из откликов клиентов стало ясно, что они во многом приезжают не на лечение, а чтобы снять стресс и расслабиться.