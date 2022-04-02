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В Нарва-Йыэсуу появится новомодный центр снятия стресса

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В Нарва-Йыэсуу появится новомодный центр снятия стресса
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Создавая тропическую и пляжную комнаты, нарва-йыэсууский "Medical SPA" ждет наряду с теми, кто приезжает на лечение, и тех, кому нужен релакс.
Создавая тропическую и пляжную комнаты, нарва-йыэсууский "Medical SPA" ждет наряду с теми, кто приезжает на лечение, и тех, кому нужен релакс. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа к следующему году появятся несколько интересных аттракционов: в Нарва-Йыэсуу откроется центр релаксации с тропической и пляжной комнатами, а в Нарвскую ратушу виртуально переедет целый старый город.

Идея центра релаксации и снятия стресса появилась у исполнительного руководителя нарва-йыэсууского "Medical SPA" Карины Кюппас в прошлом году, когда из откликов клиентов стало ясно, что они во многом приезжают не на лечение, а чтобы снять стресс и расслабиться.

- Люди ищут спокойное место, где можно отключиться от всего. Ведь обычные приемы санаторно-курортного лечения известны и опробованы, а поскольку уровень стресса в последние годы сильно повысился, то надо использовать инновационный подход.

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