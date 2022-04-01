Кохтла-Ярвеское горсобрание едва избежало роспуска

И лидер оппозиционного избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" Янек Пахка, и руководитель соцдемов Эдуард Одинец отметили, что Кохтла-Ярвеское горсобрание с замещающими членами было бы слабее прежнего. "Я бы не хотел такого собрания", - отметил Пахка.

Действующий созыв Кохтла-Ярвеского горсобрания избежал грозившего ему роспуска, приняв в четверг вечером бюджет города на текущий год. По Закону об организации местного самоуправления, местное собрание становится недееспособным в случае непринятия бюджета в течение трех месяцев с начала финансового года, то есть не позднее 31 марта.

Еще за семь часов до истечения этого срока в зале горсобрания шли споры о бюджете. Эдуард Одинец обнаружил, что председатель бюджетной комиссии горсобрания Даниил Стародубцев отправил подписанный проект бюджета, к которому еще днем позже поступили дополнения из горуправы. По оценке Одинца, это было нарушение порядка рассмотрения бюджета.

Чтобы разобраться в произошедшем, горсобрание взяло перерыв. После него Стародубцев пообещал, что впредь будет подписывать и дополнительные таблицы. В ответ председатель горсобрания Тийт Лиллеметс съязвил: "Впредь, если горсобрание сегодня не будет распущено!".

В 17.20, то есть примерно за шесть с половиной часов до истечения срока, горсобрание приняло бюджет текущего года.

За бюджет не проголосовали только соцдемы, которые были недовольны тем, что горсобрание не поддержало их предложение взять в кредит четверть миллиона евро на ремонт стадиона Ахтмеской основной школы.

Эдуард Одинец раскритиковал процесс рассмотрения бюджета на текущий год. "В этом процессе был сплошной бардак. Мы оставляем принятие бюджета на последнюю минуту. Это не производит хорошего впечатления", - сказал он.

Рассмотрение бюджета до последнего возможного момента, по словам председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийта Лиллеметса, было вызвано тем, что горсобрание получило от горуправления связанные с бюджетом проекты позже обычного, после чего потребовалось время на их обсуждение в комиссиях.