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Полиция не разрешает использовать военную символику на праздновании 9 мая

Эрик Гамзеев
, журналист
Полиция не разрешает использовать военную символику на праздновании 9 мая
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В предыдущие годы на общественных мероприятиях 9 мая в городах Ида-Вирумаа развевались и георгиевские ленты, и красные флаги, и российские флаги.
В предыдущие годы на общественных мероприятиях 9 мая в городах Ида-Вирумаа развевались и георгиевские ленты, и красные флаги, и российские флаги. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На общественных мероприятиях 9 мая полиция не разрешает использовать военную символику, но не будет чинить никаких препятствий почитанию памяти жертв войны.

Выступивший в четверг в Кохтла-Ярвеском горсобрании идаский префект Тарво Крууп сказал, что полиция считает используемую в войне символику нежелательной. Он отметил, что на данный момент не может дать точного определения, что является используемой в войне символикой, но считает, что в ее число входят, например, как георгиевская лента, так и используемая сейчас российской армией в войне против Украины буква Z, и машину с такой буквой можно считать машиной агрессора.

- В конце концов, мы должны понимать, в какой стране мы живем, какие здесь ценности и кого ранит использование такой символики, - сказал он, добавив, что публичное использование этой символики провоцирует общины, живущие в Эстонии.

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