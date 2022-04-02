Полиция не разрешает использовать военную символику на праздновании 9 мая

Выступивший в четверг в Кохтла-Ярвеском горсобрании идаский префект Тарво Крууп сказал, что полиция считает используемую в войне символику нежелательной. Он отметил, что на данный момент не может дать точного определения, что является используемой в войне символикой, но считает, что в ее число входят, например, как георгиевская лента, так и используемая сейчас российской армией в войне против Украины буква Z, и машину с такой буквой можно считать машиной агрессора.