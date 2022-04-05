Начиная с четверга ход войны значительно изменился. Отход отдельных наиболее боеспособных российских войсковых частей из обоих направлений наступления под Киевом, как на северо-западе из района Бучи и Гостомеля, так и на северо-востоке из Чернигова, весьма быстро перерос в полное освобождение этих территорий украинскими силами.
Ээрик-Нийлес Кросс: Украинское государство устоит
Возможно, что полное отступление и планировалось, но скорее кажется, что россияне надеялись удержать определенные позиции и продолжить сковывать украинские войска, и в то же время вывести 76-ю воздушно-десантную дивизию и части других атакующих подразделений, дополнить их и затем отправить в Донбасс. Каков бы ни был план, результатом стало освобождение Киевской области от российских военных. Освобождено около 40 городов и деревень, большая часть из них находилась под российской оккупацией с начала войны.
Во многих местах миру открывается картина, похожая на увиденное летом 1941 года в Эстонии, в 1968 году в Чехословакии, в 2008 году в Грузии и, возможно, в 1584 году в Нарве. Убитые люди, разрушенные и разоренные здания, разграбленные магазины.
В Буче и нескольких городах в окрестностях Киева людей убивали массово, трупы лежат на улицах, в Буче обнаружили братскую могилу с телами почти 300 человек.
Я много лет исследовал преступления во время оккупации, анализировал чеченские войны, видел войну в Грузии и считаю себя в этом отношении весьма закаленным. Я знал, что это всегда так у них происходит. И все же эти фотографии не только удручают, но и вызывают чувство безнадежности.
Я не питаю особой надежды, что эти деяния будут наказаны где-то, кроме разве что поля боя. Но они будут повторяться до тех пор, пока это государство и народ однажды не отдадут своих преступников под трибунал.
Отступление, перешедшее в бегство, в нескольких местах происходило под огнем украинских сил, и из кузовов разгромленных российских конвоев выглядывают обгоревшие стиральные машины, холодильники, детская одежда, разный домашний скарб. Как и всегда, освободитель постарался освободить освобожденного от всех мирских пожитков. Брошено невероятно большое количество военной техники, далеко не вся она в разрушенном виде. Порой кажется, что россияне специально бросили бронемашины и танки, чтобы на угнанных легковых автомобилях добраться до Беларуси. Кстати, в социальные сети уже попали видео с камер наблюдения в белорусских почтовых отделениях, на которых видно, как российские солдаты отправляют награбленное в Россию.
Украинцы в последние дни дали несколько успешных боев. В селе Великая Дорога 58-я украинская бригада разбила боевую группу 74-й мотострелковой бригады россиян. Разведывательная рота того же подразделения, кстати, сдалась в плен еще в начале войны, утверждая, что им никто не сказал, что им придется идти в бой. Теперь бригада потеряла как минимум 31 единицу техники. Украинцы были успешны также под Черниговом и в окрестностях Харькова.
Более тревожная ситуация на востоке. В пятницу россияне наконец сумели захватить город Изюм. Украинские силы остановили дальнейшее наступление близ него, но там возможна угроза для украинских войск, которые до сих пор сдерживают продвижение россиян из Донбасса, и теоретически возможно, что эти подразделения попадут в котел. Россияне начали стягивать дополнительные силы туда и, по всей видимости, в Донбасс.
"Порой кажется, что россияне специально бросили бронемашины и танки, чтобы на угнанных легковых автомобилях добраться до Беларуси".Ээрик-Нийлес Кросс, эксперт по безопасности, член Рийгикогу, Партия реформ
Сейчас кажется, что сконцентрироваться для нового наступления в направлении Киева россияне больше не смогут. Украинцы наверняка чувствуют ситуацию и знают, сколько ресурсов теперь можно направить на восток, где, как кажется, россияне попытаются избежать позора. Вероятно, теперь планируется сделать вид, что "освобождение Донбасса" и есть их цель, и попытаться занять там как можно больше территорий, обеспечить пресловутое сухопутное сообщение между Крымом и восточными областями и тогда уже начать более серьезные переговоры.
Добиться этого им, конечно, непросто. Украинские подразделения, судя по всему, набирают силу, и историческая победа в битве за Киев, несомненно, воодушевит их. Но, наверное, россияне на востоке теперь тоже отдадут последние силы, и впереди ждут тяжелые дни. Орки продолжают бомбить города. Положение защитников Мариуполя, которые все еще живы и все еще воюют, все тяжелее, а Херсон по-прежнему в руках россиян. Так что ситуация изменилась, центр тяжести войны сдвинулся на восток, многое пока неясно, обеим сторонам придется несколько переориентироваться, и предстоит страшное кровопролитие.
Тем не менее, сегодня мы рады за украинцев. Второе дыхание открылось и у международной помощи Украине оружием. Ходившие несколько недель разговоры о том, что дать Украине наступательное оружие все-таки нельзя, неожиданно прекратились. США заявили об одобрении новой поставки вооружений на сумму 300 миллионов. В пакете много очень эффективного оружия, в том числе боевых машин, дронов-камикадзе, средств связи и приборов ночного видения. Всего того, что необходимо для отвоевания территории.
Боевые машины пообещали отправить также Германия, Австралия и Англия. Ассортимент поставляемого вооружения стал значительно разнообразнее и лучше. Ясно, что основные страны-поставщики оружия действительно поверили, что Украина может добиться успеха. Начали осознавать, что нет иного выбора, кроме как попытаться помочь Украине отвоевать как можно больше территорий, потому что оттуда, где россияне еще будут на момент заключения перемирия, их, вероятно, уже будет не выгнать.
В некотором смысле на данный момент происходит перевооружение как наступающих, так и обороняющихся. Россияне отправляют в Беларусь то, что наскребли на мобилизационных складах, и начинают посылать обновленные подразделения в Донбасс, западные страны отправляют Украине вооружение, более подходящее для борьбы с новой угрозой. Остается надеяться, что у россиян оружие работает хуже, потому что его у них, по всей вероятности, больше.
Сегодня, очевидно, можно довольно смело сказать, что украинское государство устоит. Теперь воюют уже во имя того, чтобы оно устояло целиком. Да здравствует Украина!
Комментарий опубликован в социальных сетях Ээрика-Нийлеса Кросса.