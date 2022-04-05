Ээрик-Нийлес Кросс: Украинское государство устоит

Возможно, что полное отступление и планировалось, но скорее кажется, что россияне надеялись удержать определенные позиции и продолжить сковывать украинские войска, и в то же время вывести 76-ю воздушно-десантную дивизию и части других атакующих подразделений, дополнить их и затем отправить в Донбасс. Каков бы ни был план, результатом стало освобождение Киевской области от российских военных. Освобождено около 40 городов и деревень, большая часть из них находилась под российской оккупацией с начала войны.

Во многих местах миру открывается картина, похожая на увиденное летом 1941 года в Эстонии, в 1968 году в Чехословакии, в 2008 году в Грузии и, возможно, в 1584 году в Нарве. Убитые люди, разрушенные и разоренные здания, разграбленные магазины.

В Буче и нескольких городах в окрестностях Киева людей убивали массово, трупы лежат на улицах, в Буче обнаружили братскую могилу с телами почти 300 человек.

Я много лет исследовал преступления во время оккупации, анализировал чеченские войны, видел войну в Грузии и считаю себя в этом отношении весьма закаленным. Я знал, что это всегда так у них происходит. И все же эти фотографии не только удручают, но и вызывают чувство безнадежности.

Я не питаю особой надежды, что эти деяния будут наказаны где-то, кроме разве что поля боя. Но они будут повторяться до тех пор, пока это государство и народ однажды не отдадут своих преступников под трибунал.

Отступление, перешедшее в бегство, в нескольких местах происходило под огнем украинских сил, и из кузовов разгромленных российских конвоев выглядывают обгоревшие стиральные машины, холодильники, детская одежда, разный домашний скарб. Как и всегда, освободитель постарался освободить освобожденного от всех мирских пожитков. Брошено невероятно большое количество военной техники, далеко не вся она в разрушенном виде. Порой кажется, что россияне специально бросили бронемашины и танки, чтобы на угнанных легковых автомобилях добраться до Беларуси. Кстати, в социальные сети уже попали видео с камер наблюдения в белорусских почтовых отделениях, на которых видно, как российские солдаты отправляют награбленное в Россию.

Украинцы в последние дни дали несколько успешных боев. В селе Великая Дорога 58-я украинская бригада разбила боевую группу 74-й мотострелковой бригады россиян. Разведывательная рота того же подразделения, кстати, сдалась в плен еще в начале войны, утверждая, что им никто не сказал, что им придется идти в бой. Теперь бригада потеряла как минимум 31 единицу техники. Украинцы были успешны также под Черниговом и в окрестностях Харькова.