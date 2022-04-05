Назначенный директору Йыхвиской русской основной школы штраф за нарушение антикоррупционного закона остался в силе, так как суд счел, что у школьного руководителя не было права принимать в отношении своих близких касающиеся работы решения.
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Назначенный директору Йыхвиской русской основной школы штраф остался в силе
Назначенный директору Йыхвиской русской основной школы штраф остался в силе
В 2020 году несколько входивших тогда в оппозицию членов Йыхвиского волостного собрания, возглавляемых нынешним волостным старейшиной Марис Тоомель, подали заявление в прокуратуру.
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