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Назначенный директору Йыхвиской русской основной школы штраф остался в силе

Эрик Калда
, журналист
Назначенный директору Йыхвиской русской основной школы штраф остался в силе
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По словам Ирины Шульгиной, она ничего не скрывала и не делала для своих близких противозаконных поблажек, и поэтому разочарована приговором, по которому ее наказали за нарушение ограничения на совершение действий.
По словам Ирины Шульгиной, она ничего не скрывала и не делала для своих близких противозаконных поблажек, и поэтому разочарована приговором, по которому ее наказали за нарушение ограничения на совершение действий. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Назначенный директору Йыхвиской русской основной школы штраф за нарушение антикоррупционного закона остался в силе, так как суд счел, что у школьного руководителя не было права принимать в отношении своих близких касающиеся работы решения.

В 2020 году несколько входивших тогда в оппозицию членов Йыхвиского волостного собрания, возглавляемых нынешним волостным старейшиной Марис Тоомель, подали заявление в прокуратуру.

Срок давности четырех и пяти эпизодов истек

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