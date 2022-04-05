В понедельник вступительные испытания в школе программирования "kood/Jõhvi" начали проходить около ста соискателей. В том числе представлявший на Олимпиаде Эстонию член экипажа лодки-четверки Каспар Таймсоо, надеющийся, что "kood/Jõhvi" откроет ему дверь в мир инфотехнологий.
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Йыхвиская школа программирования приступила к отбору новых учащихся
Йыхвиская школа программирования приступила к отбору новых учащихся
Сначала Каспар Таймсоо успешно прошел когнитивный тест, оценивающий у кандидатов память, аналитическое мышление и умение решать проблемы. После этого он получил приглашение на трехнедельный тестовый период.
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