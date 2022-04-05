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Йыхвиская школа программирования приступила к отбору новых учащихся

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Йыхвиская школа программирования приступила к отбору новых учащихся
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Вчера знакомились друг с другом кандидаты на второй выпуск "kood/Jõhvi". На переднем плане справа - бронзовый призер Олимпиады 2016 года Каспар Таймсоо.
Вчера знакомились друг с другом кандидаты на второй выпуск "kood/Jõhvi". На переднем плане справа - бронзовый призер Олимпиады 2016 года Каспар Таймсоо. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В понедельник вступительные испытания в школе программирования "kood/Jõhvi" начали проходить около ста соискателей. В том числе представлявший на Олимпиаде Эстонию член экипажа лодки-четверки Каспар Таймсоо, надеющийся, что "kood/Jõhvi" откроет ему дверь в мир инфотехнологий.

Сначала Каспар Таймсоо успешно прошел когнитивный тест, оценивающий у кандидатов память, аналитическое мышление и умение решать проблемы. После этого он получил приглашение на трехнедельный тестовый период. 

Первый шаг сделали более тысячи человек

Первый этап конкурса - когнитивный тест - для поступления в 2022 году прошли на домашней странице школы "kood/Jõhvi" более тысячи человек.

Испытательных периодов на этот раз будет три: один в апреле и два летом. Среднему участнику начавшихся в понедельник испытаний - 27 лет, самый возрастной участник - 54-летний мужчина из Чили. Почти пятая часть проходящих испытание - из Ида-Вирумаа.

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