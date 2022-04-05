Йыхвиская школа программирования приступила к отбору новых учащихся

Сначала Каспар Таймсоо успешно прошел когнитивный тест, оценивающий у кандидатов память, аналитическое мышление и умение решать проблемы. После этого он получил приглашение на трехнедельный тестовый период.

Первый шаг сделали более тысячи человек

Первый этап конкурса - когнитивный тест - для поступления в 2022 году прошли на домашней странице школы "kood/Jõhvi" более тысячи человек.

Испытательных периодов на этот раз будет три: один в апреле и два летом. Среднему участнику начавшихся в понедельник испытаний - 27 лет, самый возрастной участник - 54-летний мужчина из Чили. Почти пятая часть проходящих испытание - из Ида-Вирумаа.