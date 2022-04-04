Власти Нарва-Йыэсуу готовы выкупить у Тийта Вяхи курзал и пристроить к нему школу

Цена сделки установлена

Максим Ильин рассказал, что в Нарва-Йыэсууском горсобрании есть достаточная политическая поддержка для приобретения за счет местного бюджета недвижимости курзала. Соответствующая договоренность достигнута и с многолетним ее собственником - ТОО "Navesco", относящимся к бизнес-империи Тийта Вяхи. "Там сказали, что в следующий раз встретимся уже у нотариуса", - описал Ильин готовность собственника к сделке.

Сам Вяхи со свойственной бизнесмену осторожностью отказался говорить на эту тему до совершения сделки.

- Не комментирую, - только и сказал бизнес-магнат "Северному побережью".

Член правления ТОО "Navesco" Элар Эха еще в 2020 году пояснял, что недвижимость курзала по улице Нурме, 2 можно продать только вместе с соседним участком по улице Кунгла, 5, который необходим для обслуживания основной территории. Суммарно за оба участка собственник запросил у города 375000 евро.

Эха подчеркнул в своем письме мэру Ильину, что при названной цене "Navesco" не получит прибыли, а даже останется в значительном убытке. Однако эта сделка, дескать, позволит Нарва-Йыэсуу предпринять необходимые шаги для развития сердца курорта - в соответствии с целями развития города.

Город ждет конкретики о господдержке

Несмотря на якобы готовность самоуправления к приобретению курзала, в проекте горбюджета Нарва-Йыэсуу на 2022 год не значатся запрашиваемые "Navesco" 375 тысяч. Как объяснил Ильин, после обнадеживающего мартовского визита членов правительства местная власть теперь ждет от государства больше конкретики насчет условий финансирования строительства при курзале учебного здания. Предварительное одобрение этой идее уже дано.

- Выкуп объекта вместе с землей будет за городские деньги, а уже проектирование и строительство нового совмещенного мультифункционального корпуса - на это будут фондовые деньги. Очень позитивно, что доля нашего софинансирования там будет, по последней озвученной информации, всего лишь 15 процентов, хотя мы сначала предполагали тридцать, - обнадежен Ильин имеющимися сведениями.

Конкретика об условиях господдержки даст также почву для прогноза о возможных сроках реализации идеи. Например, если будет обязателен архитектурный конкурс, тогда он сам по себе удлинит процесс приблизительно на год. Горуправа полагает, что можно было бы обойтись без этого.

Кроме того, власти Нарва-Йыэсуу еще недавно планировали строительство современного школьного здания прямо на месте нынешнего - на улице Яана Поска. Просто прежние условия фондового финансирования подразумевали лишь реконструкцию имеющихся зданий, а не возведение новых. Условия же новой меры поддержки такого требования уже не выдвигают, кажется.

- Такие вот нюансы для нас сейчас очень важны, - подчеркивает Ильин, по словам которого, если выяснится, что строить школу на новом месте за госденьги по-прежнему нельзя, тогда власти Нарва-Йыэсуу вернутся к идее перестройки школьного дома на улице Яана Поска.

Возведение же школьного дома рядом с курзалом намного проще для самоуправления и в том аспекте, что не придется искать на период строительства временные замещающие классы: имеющаяся старая школа будет работать вплоть до открытия нового дома.

Курзал как символ перемен

Для школы или нет, но город Нарва-Йыэсуу, как сказал мэр Максим Ильин, намерен в любом случае забрать себе несчастный курзал: "Рано или поздно придется курзал выкупить и реставрировать".

"Рано или поздно" - это означает, что к следующим местным выборам в 2025 году властям Нарва-Йыэсуу нужно продемонстрировать уже какой-то результат.

- Местные выборы показали: жители постоянно говорят и ждут, что курзал наконец восстановят. У всех людей болит душа за него. Это важно и для местных, и для гостей. Мы уже думали, что восстанавливать курзал как просто Дом культуры - нецелесообразно. Придать же ему несколько дополнительных функций - это, например, молодежный центр, представительский зал, те же школа и детский сад - это было бы идеально, - считает Ильин.