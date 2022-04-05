Летом 2016 года Кохтла-Ярвеское горсобрание, бразды правления которым были в руках Центристской партии, собралось на внеочередное заседание. Депутаты решили, что город не откажется от востребования ущерба, причиненного городу отцом и сыном Юрием и Евгением Салтыковыми. В конце 2020 года окончательно вступил в силу приговор суда, по которому обоих Салтыковых признали виновными в мошенничестве и фальсификации, а также частично востребовали с них причиненный городу Кохтла-Ярве ущерб.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как ревизионная комиссия превратилась в карикатуру
Теперь, весной 2022 года, депутаты Центристской партии, часть которых входили в собрание и в 2016 году, решают выдвинуть Евгения Салтыкова в председатели ревизионной комиссии горсобрания. При голосовании он набирает 11 голосов и в конце концов оказывается заместителем председателя ревизионной комиссии.
Таким поведением кохтла-ярвеские центристы превратили в карикатуру все усилия, которые Центристская партия предпринимала в последние годы, чтобы доказать, что в отношении старого коррумпированного стиля правления установлена полная непримиримость. Как можно выдвигать в руководители контрольной комиссии горсобрания человека, осужденного за экономическое преступление, чье наказание еще не погашено и который причинил своим преступлением ущерб городу? Это невменяемая насмешка.
Если учесть, что выбранный председателем ревизионной комиссии Янек Пахка тоже наказывался в уголовном порядке, пусть даже пару десятилетий назад, то в итоге это производит довольно странное впечатление о системах ценностей у кохтла-ярвеских городских депутатов. Ведь в ревизионную комиссию должны входить депутаты с безупречным имиджем и чистым прошлым. Но, видно, по мнению депутатов, Пахка с Салтыковым и оказались самыми подходящими для такой работы.