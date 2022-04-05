ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как ревизионная комиссия превратилась в карикатуру

Теперь, весной 2022 года, депутаты Центристской партии, часть которых входили в собрание и в 2016 году, решают выдвинуть Евгения Салтыкова в председатели ревизионной комиссии горсобрания. При голосовании он набирает 11 голосов и в конце концов оказывается заместителем председателя ревизионной комиссии.

Таким поведением кохтла-ярвеские центристы превратили в карикатуру все усилия, которые Центристская партия предпринимала в последние годы, чтобы доказать, что в отношении старого коррумпированного стиля правления установлена полная непримиримость. Как можно выдвигать в руководители контрольной комиссии горсобрания человека, осужденного за экономическое преступление, чье наказание еще не погашено и который причинил своим преступлением ущерб городу? Это невменяемая насмешка.