Команда Халлика выбыла из первой лиги

Команда Халлика в последнем матче основного турнира обыграла "Tartu Kalev/Estiko" со счетом 92:85. Это стало девятой победой в сезоне наряду с 13 поражениями.

Обидный вылет

По девять побед набрали еще две команды, но они в матчах друг с другом были успешнее команды Халлика. Поскольку по правилам занявшей 11-е место спортивной гимназии "Audentes" место в первой лиге гарантировано автоматически, из лиги выбыла ида-вируская команда.

По словам Рейнара Халлика, в начале сезона вместе с итальянским тренером Алессио Ландра была поставлена цель одержать как минимум девять побед. "Считали, что этого хватит как для того, чтобы удержаться в лиге, так и для выхода в четвертьфинальную стадию. Мы показали, что мы не мальчики для битья и умеем играть. Цель по победам мы выполнили, но из-за патового положения тем не менее выбываем из лиги", - сказал он, добавив, что теоретически возможно сыграть в следующем году в первой лиге, если одна из команд откажется от участия.

В завершившемся сезоне лучшим игроком команды Халлика по статистике был присоединившийся к команде в январе бывший игрок сборной Эстонии Кристо Сааге, который набирал в каждой игре в среднем 23,2 очка и отдавал 4,5 результативных передач. Сам Рейнар Халлик приносил в среднем 13 очков за игру и делал восемь подборов. Пришедший в команду в середине сезона американец Дуэйн Хант за сезон в эстонской первой лиге набрал в среднем 12,9 очка и делал 9,5 подбора за игру.

По словам Халлика, было позитивно то, что во второй половине сезона молодежь начала получать больше игрового времени. "Вместе с тем понятно, что первая лига - это все-таки взрослая лига, и только с помощью молодежи там не пробиться", - сказал Халлик, отметив, что во второй лиге молодежь определенно смогла бы играть больше.

Если команда опустится во вторую лигу, то Халлика можно будет увидеть на площадке и в следующем году. "Что касается первой лиги, то я уже раньше решил, что этот сезон будет последним. Мне не хватает времени тренироваться на том уровне, которого требует первая лига", - сказал он.

"HITO/Karjamaa" борется за переход в первую лигу

"HITO/BC Karjamaa" на основном турнире во второй лиге с шестью победами и 12 поражениями занял седьмое место среди десяти команд. Благодаря этому еще возможно продолжить борьбу за выход на турнир четырех сильнейших, по итогам которого двое лучших получат право перейти в первую лигу в новом году.

В первой игре четвертьфинала "HITO/Karjamaa" сегодня на выезде сыграет с командой Раплаской баскетбольной школы, занявшей на основном турнире второе место. Ответная игра пройдет в Йыхвиском спортхолле в субботу, 9 апреля в 17.00. Серия проводится до двух побед, при необходимости состоится третий матч в Рапла. В играх с Рапла в этом сезоне "HITO/Karjamaa" один раз победил и один раз проиграл.