Зависимость Европы и особенно Германии от поставляемой Россией энергии стала главным источником финансирования и фактором поддержки для развязанной Путиным войны против Украины. Видя, как руководство Германии упорно защищало проект "Nord Stream 2", несмотря на оккупацию Крыма и Донбасса, Путин с полным основанием убедился, что и в случае нынешнего нападения Европа лишь почувствует глубокую озабоченность и смирится с творимым насилием во имя дешевой энергии.
Калев Каллеметс: Европа в состоянии отказаться от российских газа и нефти
Финансировали "Nord Stream 2" крупные предприятия Германии, Австрии, Голландии и Франции, разумеется, заинтересованные в получении более дешевого российского газа. Дружественные сделки Путин заключил также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими, согласными подточить единство Евросоюза и говорить о "необходимости диалога с Россией", а также углубившими зависимость Европы от российских энергоносителей.
Как известно, бюджет работы по лоббированию "Nord Stream 2" только в Германии составлял 100 миллионов евро в год. Агентом влияния номер один в Германии являлся бывший федеральный канцлер Герхард Шрёдер, хотя во имя кремлевских целей лоббированием занимались также многие российские миллиардеры. И, разумеется, продажа нефти, газа и каменного угля приносила Кремлю огромный доход - более 100 миллиардов евро в год.
На эти деньги Россия раздула армию, которая теперь бомбит больницы, детсады и жилые дома в Украине. К счастью, 24 февраля открылись глаза и у Европы. Появилось понимание, какое зло мы, Европа, вскормили, а надежды на то, что Россию можно сделать нормальной посредством торговли, оказались именно тем глупым самообманом, от которого уже много лет предостерегали руководители всех стран Балтии.
Ясно также, что Путин не отдаст власть, а с помощью слепо преданных ему ФСБ, Росгвардии и других нашистов будет избивать до полусмерти молодежь, сажать в тюрьму и убивать всех опасных для него лиц. К сожалению, мы видим, что в российском обществе в основном царит культивированная массовым промыванием мозгов ненависть к Западу, то есть речь идет не о проблеме лишь одного одержимого злым духом, а о гораздо более глубоком стремлении к империализму.
Это может и не закончиться Украиной. Такие же выдуманные аргументы могут пустить в ход против любого соседа России, и если учесть полностью ложные расчеты относительно обороноспособности Украины, то Путин вполне реально может предположить, что и в таких малых государствах, как Молдова или страны Балтии, будут с радостью готовы "отстранить от власти местных нацистов при помощи российской спецоперации".
"На заработанные в Европе от продажи газа деньги Россия раздула армию, которая теперь бомбит больницы, детсады и жилые дома в Украине".Калев Каллеметс, соучредитель и председатель правления "Fermi Energia"
Запад должен сделать все возможное, чтобы Украина смогла защитить свою независимость, и для этого необходимы также те масштабные санкции, что были введены за последние недели. Однако Европа по-прежнему покупает у России каменный уголь, нефть и газ на сотни миллионов евро в день. Этот денежный насос надо выключить для обеспечения безопасности самой Европы. США, Канада и Великобритания прекратили импорт нефти и газа из России, однако там российский импорт составлял лишь 8% всего импорта. В Европе зависимость составляет 40-50%, но все же Еврокомиссия и многие страны поставили перед собой четкую цель прекратить импорт ископаемых топлив из России.
Как прекратить этот импорт?
Первое - это уменьшение потребления. Ограничение скорости движения автомобилей, масштабная реновация домов и т.д.
Во-вторых электрификация, замена газовых котлов теплонасосами, введение в широкую эксплуатацию государством, предприятиями и частными потребителями электромобилей, а также электрификация или перевод на водородное топливо железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта. Автобусы и большегрузный транспорт, в том числе в сельском хозяйстве, надо перевести на использование биогаза.
Однако с ростом спроса на электроэнергию надо обеспечить увеличение производства электроэнергии, гарантию надежности снабжения и приемлемую цену, позволяющую произвести изменения. В то же время в Европе по объективным причинам закрывают многие старые работающие на каменном угле станции, которые невозможно заменить источниками неуправляемой возобновляемой энергии.
Подходящая замена им - атомные станции, особенно малые реакторы, в случае которых инвестиции, проектные риски и сроки строительства меньше, чем в случае больших реакторов. Создание малых реакторов серьезно финансировали и планировали во Франции, Великобритании, Чехии, Румынии, Польше, Финляндии, да и в Эстонии мы ведем последовательную работу в этом направлении.
В энергетике ничто не происходит за один день, изменения тут являются результатом последовательной работы и происходят в большом объеме. Используя совместно энергию ветра, солнца, биомассы и атома, а также водород в качестве передатчика энергии, можно обеспечить в странах Балтии потребности в электроэнергии для транспорта, отопления жилья и для промышленности, оставив с 2030 года в прошлом импорт нефти и газа из России.
В-третьих, надо приобретать сейчас потребляемые газ и нефть у союзников - прежде всего у США и Канады, а также у третьих стран, таких как Египет, Алжир, Катар, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, а также у таких сложных государств, как Венесуэла, Иран и Ливия, в большем, чем прежде, объеме и с помощью европейского капитала. Особенно можно увеличить поставки природного газа, если в этих южных государствах заменить местное потребление газа (главным образом он расходуется на производство электроэнергии) применением ветряной, солнечной и атомной энергии.
Например, в Объединенных Арабских Эмиратах завершается запуск в эксплуатацию Баракахской АЭС с четырьмя реакторами, которая в большой мере освободит природный газ для экспорта. Это же сделают многие строящиеся солнечные парки, хотя по ночам солнца нет даже в пустынях. Важно во всем мире направить капитал именно в энергию, свободную от выбросов углерода, снизив таким образом спрос и цены на ископаемые топлива, и в конце концов совсем покончив с углеродными выбросами. Мы знаем, что климатический кризис является реальной угрозой как для человечества, так и для всех экосистем нашей планеты.
Все эти работы масштабные и в короткой перспективе увеличат цены, однако какова цена разбомбленных роддомов и десятков убитых детей в нашем доме, в Европе? Какова цена глупости, с которой мы сами оплачивали бы вооружение своего врага и накопление зла?
Я вступил в "Кайтселийт" в 14 лет, чтобы уметь защищать Эстонию. Нет ничего более важного - и речь тут даже не о низкой цене дизеля, - чем гарантия сохранения эстонского народа, языка и культуры из поколения в поколение.