Калев Каллеметс: Европа в состоянии отказаться от российских газа и нефти

Как прекратить этот импорт?

Первое - это уменьшение потребления. Ограничение скорости движения автомобилей, масштабная реновация домов и т.д.

Во-вторых электрификация, замена газовых котлов теплонасосами, введение в широкую эксплуатацию государством, предприятиями и частными потребителями электромобилей, а также электрификация или перевод на водородное топливо железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта. Автобусы и большегрузный транспорт, в том числе в сельском хозяйстве, надо перевести на использование биогаза.

Однако с ростом спроса на электроэнергию надо обеспечить увеличение производства электроэнергии, гарантию надежности снабжения и приемлемую цену, позволяющую произвести изменения. В то же время в Европе по объективным причинам закрывают многие старые работающие на каменном угле станции, которые невозможно заменить источниками неуправляемой возобновляемой энергии.

Подходящая замена им - атомные станции, особенно малые реакторы, в случае которых инвестиции, проектные риски и сроки строительства меньше, чем в случае больших реакторов. Создание малых реакторов серьезно финансировали и планировали во Франции, Великобритании, Чехии, Румынии, Польше, Финляндии, да и в Эстонии мы ведем последовательную работу в этом направлении.

В энергетике ничто не происходит за один день, изменения тут являются результатом последовательной работы и происходят в большом объеме. Используя совместно энергию ветра, солнца, биомассы и атома, а также водород в качестве передатчика энергии, можно обеспечить в странах Балтии потребности в электроэнергии для транспорта, отопления жилья и для промышленности, оставив с 2030 года в прошлом импорт нефти и газа из России.

В-третьих, надо приобретать сейчас потребляемые газ и нефть у союзников - прежде всего у США и Канады, а также у третьих стран, таких как Египет, Алжир, Катар, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, а также у таких сложных государств, как Венесуэла, Иран и Ливия, в большем, чем прежде, объеме и с помощью европейского капитала. Особенно можно увеличить поставки природного газа, если в этих южных государствах заменить местное потребление газа (главным образом он расходуется на производство электроэнергии) применением ветряной, солнечной и атомной энергии.

Например, в Объединенных Арабских Эмиратах завершается запуск в эксплуатацию Баракахской АЭС с четырьмя реакторами, которая в большой мере освободит природный газ для экспорта. Это же сделают многие строящиеся солнечные парки, хотя по ночам солнца нет даже в пустынях. Важно во всем мире направить капитал именно в энергию, свободную от выбросов углерода, снизив таким образом спрос и цены на ископаемые топлива, и в конце концов совсем покончив с углеродными выбросами. Мы знаем, что климатический кризис является реальной угрозой как для человечества, так и для всех экосистем нашей планеты.

Все эти работы масштабные и в короткой перспективе увеличат цены, однако какова цена разбомбленных роддомов и десятков убитых детей в нашем доме, в Европе? Какова цена глупости, с которой мы сами оплачивали бы вооружение своего врага и накопление зла?