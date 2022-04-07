В Кохтла-Ярвеском читальном зале "припарковалось" триста машин

Любимые игрушки детства дарят Хели Мянд радостные воспоминания, а посетителям выставки - впечатления. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

- В детстве я мечтала о машинках тоже, но взрослые говорили, что девочки должны играть в куклы, - вспоминает Хели. - У меня было много игрушек - самодельные и магазинные, отец привозил из командировок по большому Советскому Союзу... Мое детство прошло в Кивиыли, я не ходила в детский сад, была дома с бабушкой, игрушки были моими друзьями и соседями.

Машинки у Хели тоже были. Ее любимая "скорая помощь", отлитая из пластика и особо непримечательная, но близкая сердцу и по сей день, нашла место в экспозиции. Как и деревянный поезд с паровозом и вагончиками, который смастерила своими руками, - он радовал уже несколько поколений детей и отлично сохранился.

Уместилось около половины

В автомобильной коллекции Хели Мянд 500 экспонатов, но в небольшом библиотечном зале разместилось около трехсот, в том числе мотоциклы, несколько поездов, автобусы, тракторы, даже луноходы середины прошлого века. Среди раритетов - деревянные автомобили, созданные в Эстонии, трактор - дорожный каток времен Эстонской Республики и похожий из листового металла, произведенный в конце 1940-х годов. Модели автомобилей, экскаваторы и краны советской эпохи из белой жести наряду с сильно упрощенными пластиковыми машинками. Редко встречающаяся спецтехника из Германии - пожарные машины, краны и цементовозы и дорожно-строительная техника. Есть и более новые модели известных немецких или английских фирм. Немного современных гаражей и игровых автоматов.

Своим фаворитом она называет изделия эстонского предприятия "Норма", тоже игрушки из ее детства. Но она не считает себя коллекционером-фанатом - не гоняется за образцами, просто радуется, когда что-то попадается в интернете или на ярмарках старых вещей. Заглядывает и в магазины секонд-хенд - именно там есть возможность недорого пополнить коллекцию, собирать которую начала 22 года назад.

- Собирала эту выставку так, чтобы любой зритель мог испытать здесь радость узнавания - сыновья, отцы и деды, - подчеркивает Хели. - Хочу, чтобы подрастающее поколение знало, какие игрушки были у их родителей и даже их бабушек и дедушек.

Тысячи игрушек и еще прибавляется

За 20 лет у Хели накопилось 12 тысяч игрушек - сохранившихся у самой, что-то дарилось, что-то покупалось. Ни в одном доме столько не поместится, но для этого у нее есть склад.

Организация выставки - хлопотное дело на несколько дней. Но она тратит время и деньги на транспорт, чтобы другие люди испытали радость от встречи с детством. С 2000 года по 10-12 раз в году показывает тематические коллекции в разных местах Эстонии. Говорит, что сейчас может собрать минимум десяток тематических коллекций. Нынешняя экспозиция 141-я. Уже готовит следующую: в конце апреля в Ийзакуский музей приедут ее мишки - выставка, посвященная 120-летию знаменитого на весь мир мишки Тедди.

- Игрушки - это часть истории и культуры, отражение ситуации, но также это и мечты детей, - уверена Хели. - Не стоит их выбрасывать даже когда дети повзрослели. Если места для хранения не остается, поищите им другой дом - есть музеи или коллекционеры, которые готовы предоставить им приют.