Галерею "Ruut" в Кохтла-Ярвеской школе искусств в январе заняла живопись выпускниц художественного отделения Елизаветы Жарковой и Софии Герм. В экспозиции полсотни работ, написанных маслом, и почти все они выполнены в минувшем году.
ГОРДОСТЬ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ⟩ В Кохтла-Ярвеской школе искусств открыта выставка двух юных выпускниц
Елизавета и София дружат с детского сада, учиться изобразительному искусству тоже начали вместе. Их путь в творчество сопровождала известный кохтла-ярвеский художник Ольга Жаркова, сумевшая глубоко увлечь не только свою дочь Лизу, но и ее подругу, настолько, что, завершив пятилетний курс обучения, обе продолжили заниматься в "свободном классе" и уже три года продолжают творческие эксперименты, несмотря на то, что учеба в гимназии и другие занятия оставляют мало свободного времени.
Персональная выставка работ учеников - гордость и для учителей. Заведующий художественным отделением Кохтла-Ярвеской школы искусств Аарне Ханни, открывая вернисаж, отметил, что на персональной выставке художник делится прежде всего своим видением мира. "Неважно, взрослый он или юный, но он - именинник, который угощает гостей своим искусством".
"Меню" богатое - от натюрмортов до пейзажей и портретов. Елизавета говорит, что пробует все, но в последнее время ей особенно нравится изображать людей. София любит писать закаты с натуры, показывая, какое разное небо даже зимой.
- В Эстонии мало солнечного света, поэтому мне хочется, чтобы люди, глядя на картины, наполнялись красками, - поделилась мыслями автор. - Поэтому я сама устраиваю выставки - в школах, библиотеке.
Увлеченные девушки находят время для хобби, хотя у Лизы ответственный год - заканчивает Йыхвискую гимназию.
- Рисование для меня - это удовольствие и отдых, - объясняет Елизавета. - В начале меня очень вдохновлял пример мамы, но, повзрослев, сама с интересом готова углубляться в историю искусств, хочется попробовать больше стилей, заниматься скульптурой...
София учится там же в одиннадцатом классе, но и у нее свободного времени не много - немало разных увлечений - музыка (закончила музыкальную школу), играет в шашки, с удовольствием занимается общественной работой в составе Кохтла-Ярвеского молодежного парламента.
Подруги пока не выбрали профессию и не знают, будет ли она связана с творчеством, но уверены, что страсть к искусству никогда не исчезнет, а кисти и краски не будут скучать в ящике.
Как найти время на все? София отвечает:
- Успевать много - не трудно. Меня мама с раннего детства научила - важно составить расписание и четко ему следовать. Так я и делаю. Сейчас каждая минута расписана, даже на выходных. Уверена, что знания и умения, которые мы получили в школе искусств, помогут реализоваться в любой профессии. Уже помогают, например, когда в молодежном парламенте возникают какие-то креативные идеи, могу подсказать, как лучше можно их реализовать.
С творчеством юных художниц можно познакомится до 7 февраля. Вход - свободный.