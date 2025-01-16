ГОРДОСТЬ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ В Кохтла-Ярвеской школе искусств открыта выставка двух юных выпускниц

Елизавета и София дружат с детского сада, учиться изобразительному искусству тоже начали вместе. Их путь в творчество сопровождала известный кохтла-ярвеский художник Ольга Жаркова, сумевшая глубоко увлечь не только свою дочь Лизу, но и ее подругу, настолько, что, завершив пятилетний курс обучения, обе продолжили заниматься в "свободном классе" и уже три года продолжают творческие эксперименты, несмотря на то, что учеба в гимназии и другие занятия оставляют мало свободного времени.

Персональная выставка работ учеников - гордость и для учителей. Заведующий художественным отделением Кохтла-Ярвеской школы искусств Аарне Ханни, открывая вернисаж, отметил, что на персональной выставке художник делится прежде всего своим видением мира. "Неважно, взрослый он или юный, но он - именинник, который угощает гостей своим искусством".

"Меню" богатое - от натюрмортов до пейзажей и портретов. Елизавета говорит, что пробует все, но в последнее время ей особенно нравится изображать людей. София любит писать закаты с натуры, показывая, какое разное небо даже зимой.

- В Эстонии мало солнечного света, поэтому мне хочется, чтобы люди, глядя на картины, наполнялись красками, - поделилась мыслями автор. - Поэтому я сама устраиваю выставки - в школах, библиотеке.

Увлеченные девушки находят время для хобби, хотя у Лизы ответственный год - заканчивает Йыхвискую гимназию.