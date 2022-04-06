Эстония закрывает генеральное консульство России в Нарве

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер во вторник вручил послу Российской Федерации в Эстонии Владимиру Липаеву ноту о том, что Эстония закрывает генеральное консульство Российской Федерации в Нарве и консульский отдел посольства Российской Федерации в Тарту. Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 российских консульских сотрудников, семь из которых имеют дипломатический статус.

Мярт Вольмер подчеркнул, что указанные лица должны покинуть Эстонию к 30 апреля. Он заявил, что в ситуации, когда постоянно поступают сообщения о чудовищной деятельности российских вооруженных сил, в том числе в Буче и других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений, особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе взятые на себя международные обязательства. Вице-канцлер добавил, что виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности.

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Вольмер еще раз подчеркнул, что действия России в Украине неприемлемы. Также Россия должна вывести свои войска из Украины и понести ответственность за ущерб, который она причинила войной.