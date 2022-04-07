В Йыхви музыка Баха прозвучит на электрогитаре

Электрогитара может на первый взгляд показаться неожиданным для исполнения музыки Иоганна Себастьяна Баха инструментом, однако гитарист Яак Соояэр неоднократно испытывал ее пригодность для этого в разные годы и в разных составах. Она прекрасно звучит с классическими струнными и клавишными инструментами.

На концерте "В космосе с Бахом" Яак Соояэр разделит сцену с Иво Силламаа (клавесин) и струнным квартетом "Prezioso", который добавит оркестровых красок.

Название концерта навеяно Днем космонавтики, в районе которого концерты состоятся в трех городах Эстонии.

- Но ведь это совпадает и в смысловом отношении. Произведения Баха, которые мы исполняем, звучат так, как их написал автор. Мы играем их аутентично, настолько, насколько умеем. Но все же моим инструментом является электрогитара, и я не уверен, что кто-то раньше исполнял эти произведения Баха на электрогитаре, ничего в них не меняя. Это наверняка шаг в неизвестность, - сказал Соояэр журналу "Aplaus".

По его словам, многое пришлось изобретать также в технике исполнения. "Как, например, сыграть написанное для скрипки произведение в высоких регистрах электрогитары, где обычно на гитаре играют редко? Как заставить ноты звучать там? Это и есть для меня космос".

Бесспорно, найдутся люди, считающие, что так исполнять произведения Баха нельзя. "Но что тут правильно, а что неверно, - это совершенно отдельная тема, и никто тут истины не знает", - отметил Соояэр.