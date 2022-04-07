В среду, 13 апреля, джаз-гитарист Яак Соояэр исполнит в Йыхвиском концертном доме музыку Баха, которую электронное звучание и промежуточные импровизационные пьесы погрузят в новаторскую среду.
В Йыхви музыка Баха прозвучит на электрогитаре
Электрогитара может на первый взгляд показаться неожиданным для исполнения музыки Иоганна Себастьяна Баха инструментом, однако гитарист Яак Соояэр неоднократно испытывал ее пригодность для этого в разные годы и в разных составах. Она прекрасно звучит с классическими струнными и клавишными инструментами.
На концерте "В космосе с Бахом" Яак Соояэр разделит сцену с Иво Силламаа (клавесин) и струнным квартетом "Prezioso", который добавит оркестровых красок.
Название концерта навеяно Днем космонавтики, в районе которого концерты состоятся в трех городах Эстонии.
- Но ведь это совпадает и в смысловом отношении. Произведения Баха, которые мы исполняем, звучат так, как их написал автор. Мы играем их аутентично, настолько, насколько умеем. Но все же моим инструментом является электрогитара, и я не уверен, что кто-то раньше исполнял эти произведения Баха на электрогитаре, ничего в них не меняя. Это наверняка шаг в неизвестность, - сказал Соояэр журналу "Aplaus".
По его словам, многое пришлось изобретать также в технике исполнения. "Как, например, сыграть написанное для скрипки произведение в высоких регистрах электрогитары, где обычно на гитаре играют редко? Как заставить ноты звучать там? Это и есть для меня космос".
Бесспорно, найдутся люди, считающие, что так исполнять произведения Баха нельзя. "Но что тут правильно, а что неверно, - это совершенно отдельная тема, и никто тут истины не знает", - отметил Соояэр.
Апрельские концерты связаны также с первым настоящим юбилеем Соояэра. Отмечающий свое 50-летие музыкант все еще ощущает себя учеником, постоянно открывающим новые для себя вещи. Будучи преподавателем музыкальной академии, он находит, однако, что лучший учитель - это концертная сцена.