В том, что в Ида-Вирумаа случаев насилия в близких отношениях значительно больше, чем в других регионах Эстонии, велика роль культурного отличия, когда мужчины ощущают, что имеют право контроля над женщиной, находит окружной прокурор Андреас Кангур, занимающийся в Вируской окружной прокуратуре случаями насилия в близких отношениях.
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Прокурор: за обилием насилия в отношениях в Ида-Вирумаа стоит культурное отличие
Прокурор: за обилием насилия в отношениях в Ида-Вирумаа стоит культурное отличие
- Кажется, что роль женщины в семье и ее свободу, как человека, который может сам принимать решения относительно своей жизни, тут осознают немного иначе, - сказал Андреас Кангур в интервью, опубликованном в ежегоднике прокуратуры.