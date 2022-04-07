Прокурор: за обилием насилия в отношениях в Ида-Вирумаа стоит культурное отличие

- Кажется, что роль женщины в семье и ее свободу, как человека, который может сам принимать решения относительно своей жизни, тут осознают немного иначе, - сказал Андреас Кангур в интервью, опубликованном в ежегоднике прокуратуры.

Он добавил, что в других регионах обычное поведение таково, что если женщине отношения не нравятся, то она уходит - и всё. "У меня такое чувство, что здесь больше такого отношения, когда мужчина воспринимает женщину как кого-то, над чьими решениями у него больше контроля и с чьими чувствами, мыслями и желаниями не нужно так много считаться".