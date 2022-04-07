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Прокурор: за обилием насилия в отношениях в Ида-Вирумаа стоит культурное отличие

Эрик Калда
, журналист
Прокурор: за обилием насилия в отношениях в Ида-Вирумаа стоит культурное отличие
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Андреас Кангур уверен, что в Ида-Вирумаа большое количество случаев насилия в близких отношениях исходит из представлений, отличающихся от принятых в других регионах.
Андреас Кангур уверен, что в Ида-Вирумаа большое количество случаев насилия в близких отношениях исходит из представлений, отличающихся от принятых в других регионах. Фото: Erakogu

В том, что в Ида-Вирумаа случаев насилия в близких отношениях значительно больше, чем в других регионах Эстонии, велика роль культурного отличия, когда мужчины ощущают, что имеют право контроля над женщиной, находит окружной прокурор Андреас Кангур, занимающийся в Вируской окружной прокуратуре случаями насилия в близких отношениях.

- Кажется, что роль женщины в семье и ее свободу, как человека, который может сам принимать решения относительно своей жизни, тут осознают немного иначе, - сказал Андреас Кангур в интервью, опубликованном в ежегоднике прокуратуры.

Он добавил, что в других регионах обычное поведение таково, что если женщине отношения не нравятся, то она уходит - и всё. "У меня такое чувство, что здесь больше такого отношения, когда мужчина воспринимает женщину как кого-то, над чьими решениями у него больше контроля и с чьими чувствами, мыслями и желаниями не нужно так много считаться". 

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