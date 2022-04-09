Вирве Осила: Уважаемые русские, пожалуйста, скажите, что эта война неправильная

Уважаемые русские, те, кто живут рядом со мной, в моей деревне, моей волости, моем уезде, к которым я все прожитые вместе десятилетия относилась уважительно и дружелюбно, пожалуйста, скажите, что вы тоже считаете эту войну неправильной и ужасающей; скажите, что вы тоже сопереживаете Украине и оплакиваете страдания ваших славянских братьев и сестер; скажите, что вы не относитесь к тем 80% россиян, которые поддерживают действия Путина и гордятся этим.

На самом деле это Путин разрушил вашу страну и подвел русский народ. Я очень хочу верить, что по крайней мере большинство из вас думает именно так. Не позволим злу прийти к нам, в наши дома, потому что у всех нас всего одна жизнь и одна Эстония.

"Уважаемые русские, те, кто живут рядом со мной, в моей деревне, моей волости, моем уезде, к которым я все прожитые вместе десятилетия относилась уважительно и дружелюбно, пожалуйста, скажите, что вы тоже считаете эту войну неправильной и ужасающей". Вирве Осила

Я спрятала в закромах памяти времена, когда в магазине или учреждении на заданный по-эстонски вопрос мне в ответ рявкали: "Говорите по-человечески"; когда при распределении новых квартир предпочитали приезжих; когда мы с сыном стояли в длинной очереди за мандаринами в йыхвиском магазине, и ветеран войны, бряцая орденами, выпихнул нас из очереди и купил последние фрукты, потому что он сражался за мою "свободу" и поэтому предпочтительнее моего сына. Были такие времена. Они не забываются совсем, но больше не так ранят. Мы больше не живем в советские времена, мы живем в демократическом государстве, все вместе в нашем общем доме.

Во время последней госпитализации я оказалась в палате вместе с пожилой русской женщиной. Ей постоянно звонили, и разговоры были долгими; я не хотела подслушивать, но все равно услышала, что Лукашенко - "святой", что Путин - "божий дар русскому народу", а Навальному место "в самом глубоком погребе". Очевидно, ее спросили, кто с ней в палате, потому что она вдруг сказала: "Одна эстоночка, вроде нормальная".

На мгновение я снова перенеслась в далекие времена, когда мне давали понять, что нормальные люди по-эстонски не говорят. Бог мне свидетель, я не думаю о людях плохо и не желаю никому зла. Но сейчас моя чаша страданий переполнена, и я действительно желаю тем, кто причиняет страдания миллионам невинных людей, испытать их на себе.