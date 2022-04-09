Человеку свойственно ошибаться. Думать, говорить, поступать неправильно. Одни признают ошибки, другие ошибаются, но оправдывают свои поступки. Я ошибалась в жизни больше, чем хотелось бы признавать, но я это признаю. И извиняюсь, если возможно. Одной из моих самых больших ошибок последнего времени было то, что я не верила, что Россия способна на такое зло.
Вирве Осила: Уважаемые русские, пожалуйста, скажите, что эта война неправильная
Путину я не доверяла, его режим был для меня неприемлем, но я вовсе не была убеждена в том, что Россия именно такая, какая она есть сейчас. Разочарование в одном соседе причиняет боль, разочарование в целой соседней стране мучительно.
Долгое время верила, что разговоры о возможной российской агрессии ошибочны; ведь этот народ в прошлом сам так много страдал, что не захочет причинять страдания другим; я верила, что путинский режим не стоит над народом.
Я ошибалась. Прошу прощения у себя и извиняюсь перед своими собеседниками, за нас, веривших в возможность мира. То, чего, как я считала, не случится, случилось. И оно продолжается.
Украина была одной из стран-основательниц ООН в 1945 году, а сейчас ООН никак не защищает Украину, разве что на словах. Потому что Россия сидит в ООН и налагает вето на все решения. Посмотрела интервью с одним российским журналистом, который сказал, что испытывает глубочайший стыд и вину, потому что розовая пелена слишком долго застилала ему глаза. И что у многих эта прилипшая за десятилетия пленка так и остается на глазах, и они либо не могут, либо не хотят ее убрать. Есть те, кто ее снял, но они либо в тюрьме, сидят под домашним арестом, бежали с родины или просто залепили снятой с глаз пленкой рот. Как великий народ может быть таким подчиняемым, таким внушаемым, таким слепым, немым и глухим?
Другой российский "журналист" написал, какова цель России: уничтожить вооруженные силы Украины, свергнуть и отдать под суд украинское правительство, наказать весь украинский народ и направить его на перевоспитание лет на 25 и стереть слово "Украина" как название государства.
В моем родном языке нет таких слов, которыми я могла бы выразить владеющие мною чувства. Солдаты умирают в боях, мирные люди - на улицах, пригороды Киева усеяны трупами и братскими могилами, Мариуполь зажат в блокаде, его продолжают бомбардировать и т.д., и т.п. Нацисты во Второй мировой войне держали в блокаде Ленинград; как те разгромленные тогда нацисты вдруг оказались в Украине?
А министр иностранных дел России с лицом бассета бесстрастным голосом говорит, что этого не было, что и войны нет, что российские войска ни на кого не нападают, а разрушенные города и убитые люди - это постановка самих украинцев, фикция. Так и вижу в своем воображении, как Путин alias Илья Муромец, Песков alias Добрыня Никитич и Лавров alias Алеша Попович и еще некоторые "богатыри" (разумеется, на подобающем расстоянии от "Муромца") сидят в зале Кремля и смотрят на большом экране происходящую в реальном времени братоубийственную войну, словно захватывающий военный фильм.
Уважаемые русские, те, кто живут рядом со мной, в моей деревне, моей волости, моем уезде, к которым я все прожитые вместе десятилетия относилась уважительно и дружелюбно, пожалуйста, скажите, что вы тоже считаете эту войну неправильной и ужасающей; скажите, что вы тоже сопереживаете Украине и оплакиваете страдания ваших славянских братьев и сестер; скажите, что вы не относитесь к тем 80% россиян, которые поддерживают действия Путина и гордятся этим.
На самом деле это Путин разрушил вашу страну и подвел русский народ. Я очень хочу верить, что по крайней мере большинство из вас думает именно так. Не позволим злу прийти к нам, в наши дома, потому что у всех нас всего одна жизнь и одна Эстония.
"Уважаемые русские, те, кто живут рядом со мной, в моей деревне, моей волости, моем уезде, к которым я все прожитые вместе десятилетия относилась уважительно и дружелюбно, пожалуйста, скажите, что вы тоже считаете эту войну неправильной и ужасающей".Вирве Осила
Я спрятала в закромах памяти времена, когда в магазине или учреждении на заданный по-эстонски вопрос мне в ответ рявкали: "Говорите по-человечески"; когда при распределении новых квартир предпочитали приезжих; когда мы с сыном стояли в длинной очереди за мандаринами в йыхвиском магазине, и ветеран войны, бряцая орденами, выпихнул нас из очереди и купил последние фрукты, потому что он сражался за мою "свободу" и поэтому предпочтительнее моего сына. Были такие времена. Они не забываются совсем, но больше не так ранят. Мы больше не живем в советские времена, мы живем в демократическом государстве, все вместе в нашем общем доме.
Во время последней госпитализации я оказалась в палате вместе с пожилой русской женщиной. Ей постоянно звонили, и разговоры были долгими; я не хотела подслушивать, но все равно услышала, что Лукашенко - "святой", что Путин - "божий дар русскому народу", а Навальному место "в самом глубоком погребе". Очевидно, ее спросили, кто с ней в палате, потому что она вдруг сказала: "Одна эстоночка, вроде нормальная".
На мгновение я снова перенеслась в далекие времена, когда мне давали понять, что нормальные люди по-эстонски не говорят. Бог мне свидетель, я не думаю о людях плохо и не желаю никому зла. Но сейчас моя чаша страданий переполнена, и я действительно желаю тем, кто причиняет страдания миллионам невинных людей, испытать их на себе.
Одним апрельским утром я написала колыбельную для Путина и попросила выложить ее в "Фейсбуке". На сегодня ее прочли и перепостили сотни человек, десятки прокомментировали. Среди этих десятков вырисовались четыре человека, которые сумели меня удивить. Один счел, что сейчас благодатные времена и мы должны быть благодарны этому человеку (Путину) за то, что он заставил нас задуматься (?); другой назвал меня глупой, третий сказал, что воспитание не позволяет ему никому желать плохого, а четвертый решил, что я дошла до умопомрачения, раз "убаюкиваю" Путина.
Возможно, я действительно глупа, возражать не буду. Это стихотворение не имело литературной ценности, а было просто смесью гнева и боли, которую я выплеснула, а мрак в моей голове вызван этой ужасной войной. Но я не знаю, называет ли тот молодой человек эти времена благодатными и после новостей о трагедии в Буче, благодарит ли Путина за варварскую резню, и по-прежнему ли тот хорошо воспитанный джентльмен желает кремлевскому тирану долгих лет жизни? Может быть.
Мы все ошибаемся; одни признают это, другие продолжают ошибаться. Я в своей колыбельной не желала, чтобы Володе связали за спиной руки и выстрелили в затылок, как поступили его захватчики с украинцами (среди которых были и русские). Я пожелала, чтобы он уснул в хрустальном гробу, как Спящая Красавица, на тысячу лет. Ведь когда он однажды проснется, вряд ли наша родная планета еще будет существовать. Сейчас же он пытается стереть с карты украинское государство, поскольку он сам сказал, что такого государства и народа не существует, и это должно стать истиной, потому что Путин не врет, его "истина" абсолютна.
На самом деле товарищ президент - большой трус, сидит в тени, держит дистанцию даже с ближайшими камрадами, запрещает, приказывает, вешает и расстреливает с безопасного расстояния и чужими руками. Он не садится в танк, не летает вместе с журавлями, не участвует в медвежьей схватке, то есть в ближнем бою.
Настоящий герой - это Владимир Зеленский, человек, который вместе со своим народом сражается за свободу. За свободу всей Европы, и нашу свободу тоже. И победит. Должен победить. Слава Украине! Героям слава!