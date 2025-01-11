Как в ноябре в Кохтла-Ярвеском центре культуры, так и в эту субботу в еще большем зале Йыхвиского концертного дома будет аншлаг. И тому есть причина. Ведь, насколько известно, ни одной поставленной по ида-вируским мотивам рок-оперы до сих пор не существовало. А теперь она есть и называется "Kohtla-Järve". Написал либретто и поставил ее Неэме Кунингас.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Неэме Кунингас
Неэме Кунингас поставил за свою жизнь около ста опер. Больше всего - в национальной опере "Estonia", но также в оперных театрах северных стран, России, Китая, Германии, Франции и многих других стран. Например, прошлым летом - в Израиле.
Кунингас является одним из самых разносторонних деятелей Эстонии - он писал книги, выступал в группах, создавал партию и делился с молодежью, будучи преподавателем, своими опытом, ценностями и мироощущением. Для Ида-Вирумаа выигрышем в лотерею стало то, что уже более пяти лет он преподает в Кохтла-Ярвеской гимназии сценические искусства, раз в месяц проводит викторины и вот теперь представил публике самобытную рок-оперу, которую сам называет доброжелательным комментарием стороннего наблюдателя по поводу тех явлений и людей, которые здесь были, жили и работали.
Кунингас говорит, что театральное чудо потихоньку рождается, когда показанный на сцене спектакль нравится как публике, так и заказчику, критикам, авторам и исполнителям. Похоже, что ему вновь удалось приблизиться к такому театральному чуду.