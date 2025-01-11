ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Неэме Кунингас

Как в ноябре в Кохтла-Ярвеском центре культуры, так и в эту субботу в еще большем зале Йыхвиского концертного дома будет аншлаг. И тому есть причина. Ведь, насколько известно, ни одной поставленной по ида-вируским мотивам рок-оперы до сих пор не существовало. А теперь она есть и называется "Kohtla-Järve". Написал либретто и поставил ее Неэме Кунингас.