Игры эрудитов возвращаются к привычному формату

В "Что? Где? Когда?" кохтлаярвесцы остались верными международному кубку, но из-за пандемии общее количество конкурсантов сократилось втрое - с 1500 до 535. Ежемесячно эрудиты отыгрывали 24 вопроса, соревнуясь одновременно на мировом и на республиканском уровне с таллиннцами. Лучшей в старшей лиге команде "Феникс" из Йыхвиской гимназии удалось занять третье место в Эстонии среди 17 команд и 78-е место в мировом рейтинге среди 236 команд. Она также с большим отрывом стала чемпионом в Кохтла-Ярве по итогам "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринга". Дважды чемпионами стали: Евгения Амелина (капитан), Софья Черкасова, Андреас Сульценг и Максим Гапоненко.