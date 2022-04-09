В фокусе весенних толок - безопасность на водоемах

Руководитель дня толок "Сделаем!" Тармо Тюйр сказал, что нынче, в отличие от двух пандемийных лет, толоки снова можно проводить в традиционном виде, с участием больших групп.

- Коронавирус не прервал традицию толок, и этой весной мы призываем активно участвовать все семьи и компании друзей, общины и трудовые коллективы, а также наших новых соотечественников из Украины, потому что совместная работа и сплоченность - лучший способ укрепить чувство безопасности в тревожные времена, - сказал Тюйр.

Печальная статистика

Этой весной команда дня толок "Сделаем!" вместе со Спасательным департаментом призывает уделить внимание безопасности на небольших водоемах близ дома. По словам эксперта отдела профилактической работы Спасательного департамента Микко Виркала, серьезность проблемы подтверждает печальная статистика. "В прошлом году число погибших при несчастных случаях на воде в Эстонии было крупнейшим за последнее время - утонули 60 человек. 19 утонувших упали или поскользнулись, семеро из них - рядом с домом".

Обезопасить требуется в первую очередь места забора воды для полива, неустроенные проходы к водоемам, колодцы со сломанными или отсутствующими люками, разрушенные мостки и мосты, скользкие и крутые берега, а также не имеющие ограждений прибрежные полосы, которые вследствие неудачного стечения обстоятельств каждый год уносят несколько жизней. Для облегчения работ по обеспечению безопасности на воде руководители толок могут попросить о небольшой помощи в виде подарочной карты магазина стройматериалов.

Организовать может каждый

Как и в прошлые годы, в день толок "Сделаем!" каждый может сам организовать толоку и пригласить других, чтобы помочь улучшить жизнь в своем краю и сообща сделать наиболее срочные работы.

В этом году продолжатся толоки в поддержку природного и биологического разнообразия, будь то обустройство или расширение богатого видами цветочного луга, строительство скворечников и домиков для летучих мышей, обустройство компостной площадки и пр. Создатели цветочных лугов при желании получат пакетик с семенами местных видов.