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Украинские военные беженцы и работодатели пока лишь присматриваются друг к другу

Кюлли Крийс
, журналист
Украинские военные беженцы и работодатели пока лишь присматриваются друг к другу
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Работающая в Йыхвиском бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны с прошлой недели Катерина вместе с тремя детьми бежала от ужасов войны в Эстонию в начале марта. Ее супруг остался воевать в Украине.
Работающая в Йыхвиском бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны с прошлой недели Катерина вместе с тремя детьми бежала от ужасов войны в Эстонию в начале марта. Ее супруг остался воевать в Украине. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Все больше военных беженцев, прибывших из Украины в Ида-Вирумаа, встают на учет в кассе по безработице и ищут контакта с потенциальными работодателями, а некоторые уже нашли работу сами.

"Viru Keemia Grupp" на следующей неделе заключит трудовой договор с украинкой-технологом, у которой имеется как требуемое образование, так и опыт работы на химпроизводстве.

- Мы сообщили в кассу по безработице обо всех наших вакансиях, и в них всегда указано требуемое образование, - сказала руководитель по связям с общественностью "VKG" Ирина Боенко. По ее словам, без образования не обойтись, так как работа на предприятии крайне специфическая.

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