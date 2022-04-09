Украинские военные беженцы и работодатели пока лишь присматриваются друг к другу

"Viru Keemia Grupp" на следующей неделе заключит трудовой договор с украинкой-технологом, у которой имеется как требуемое образование, так и опыт работы на химпроизводстве.

- Мы сообщили в кассу по безработице обо всех наших вакансиях, и в них всегда указано требуемое образование, - сказала руководитель по связям с общественностью "VKG" Ирина Боенко. По ее словам, без образования не обойтись, так как работа на предприятии крайне специфическая.