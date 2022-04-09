Все больше военных беженцев, прибывших из Украины в Ида-Вирумаа, встают на учет в кассе по безработице и ищут контакта с потенциальными работодателями, а некоторые уже нашли работу сами.
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Украинские военные беженцы и работодатели пока лишь присматриваются друг к другу
Украинские военные беженцы и работодатели пока лишь присматриваются друг к другу
"Viru Keemia Grupp" на следующей неделе заключит трудовой договор с украинкой-технологом, у которой имеется как требуемое образование, так и опыт работы на химпроизводстве.