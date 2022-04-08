Генконсульство закрылось, но граждане России могут легально жить в Эстонии и без паспорта

На воротах генконсульства России в Нарве повешено объявление, что в связи с решением эстонских властей закрыть генеральное консульство прием заявителей прекращен с 6 апреля. Выдача готовых документов будет осуществляться еще ориентировочно до 20 апреля. По всем консульским вопросам просят теперь обращаться в консульский отдел посольства России.

Генконсульство РФ в Нарве, закрытое по решению МИД Эстонии, обслуживало граждан России, проживающих в Ида- и Ляэне-Вирумаа. На территории этого консульского округа проживают порядка 37,5 тысячи граждан России, подавляющее большинство - в Ида-Вирумаа.

Более половины, а конкретно 19165, на данный момент зарегистрировано в Нарве. Граждане России составляют более трети населения приграничного города.

Почти всем или многим гражданам России приходится время от времени менять паспорта, выдаваемые через российское консульство на пять или десять лет. В новых обcтоятельствах смена паспортов происходит через консульский отдел посольства РФ в Таллинне, на улице Лай, 18. Подать документы на паспорт можно через интернет, если верить информации на веб-сайте посольства РФ.

Оформлением виз в Россию для граждан Эстонии и прочих государств занимается Российский визовый центр, представленный как в Таллинне, так и в Тарту с Нарвой. Он официально уполномочен принимать, обрабатывать и передавать в дипломатическое представительство России документы на оформление виз и консульские сборы. Пока не сообщалось, чтобы визовый центр прекратил свою работу в Нарве или Тарту вслед за консульствами.

Можно прожить и без паспорта

Мэр Нарвы Катри Райк в комментарии "Северному побережью" высказала понимание того, какие сложности для местных граждан России создаст решение МИД Эстонии о закрытии генконсульства. Райк, по ее словам, ждет, что российское посольство в Таллинне даст знать, как они теперь будут работать со своими согражданами вне столицы.

Райк напомнила, что российские граждане в Эстонии - это чаще люди постарше или преклонных лет.

- Гражданам надо помогать, чтобы они могли содержать в порядке свои документы. Как это будет - ждем сигнала от посольства Российской Федерации. Если понадобится помощь города, то обязательно окажем ее, - сказала мэр Нарвы.

Главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк пояснила, что граждане России могут жить в Эстонии и без паспорта, а достаточно пластиковой карты вида на жительство, являющейся удостоверением личности.

- Наличие действительного или недействительного паспорта не влияет на действительность вида на жительство. То есть иностранeц может жить в Эстонии без действующего паспорта, но это не является основанием для получения паспорта иностранца Эстонии, - пояснила Валк.

Без паспорта нельзя пересечь границу.

Никто не воюет с эстонскими россиянами

На вопрос о том, как сама мэр Нарвы восприняла новость о закрытии российского генконсульства и вытекающих из этого новых трудностях для трети городского населения, Катри Райк ответила, что прежде всего никто не ждал войны. "После этого уже все решения - продолжение того, что Россия как агрессор начала войну в Украине", - объяснила она.

Райк добавила и подчеркнула, что никто не воюет с российскими гражданами в Нарве.

- Здесь наш общий дом для всех людей, кто живут здесь. Местное самоуправление не разделяет людей по тому, гражданами какого государства они являются. Все они наши люди. Однако это решение принималось на уровне государства, и корень этого, разумеется, в войне в Украине, - уверена Райк.

Путин получал в Нарве огромную поддержку

Кроме оформления документов генконсульство России в Нарве проводило также голосования во время выборов в Госдуму и президента РФ.

По итогам прошлых выборов российского президента в 2018 году и выборов в Госдуму в 2016 году, избиратели из Ида- и Ляэне-Вирумаа в подавляющем большинстве поддерживали Владимира Путина и его карманную партию "Единая Россия". Так, например, на последних выборах президента РФ четыре года назад из всех проголосовавших в Нарве россиян более 95 процентов сказали Путину "да".