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В Йыхви подготовили и отправили на украинский фронт внедорожник

Северное побережье
В Йыхви подготовили и отправили на украинский фронт внедорожник
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Члены Йыхвиского мотоклуба (слева направо) Рихо Кеэрме, Рейго Негласон и Арго Кеэрме погрузили сегодня в отправляющийся в Украину внедорожник помощь, собранную членами мотоклуба и их сторонниками.
Члены Йыхвиского мотоклуба (слева направо) Рихо Кеэрме, Рейго Негласон и Арго Кеэрме погрузили сегодня в отправляющийся в Украину внедорожник помощь, собранную членами мотоклуба и их сторонниками. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Члены Йыхвиского мотоклуба откликнулись на призыв помочь воюющей с российским агрессором украинской армии автомобилями-внедорожниками и сегодня перекрашенный по этому случаю автомобиль отправили в путь.

Член правления Йыхвиского мотоклуба Арго Кеэрме на самом деле купил застоявшийся в гараже внедорожник "Kia Sorento" год назад. Прежний владелец попросил его помочь отвезти автомобиль в пункт скупки металлолома, однако Кеэрме выкупил его и автомобиль привели в порядок. "Хотели сделать из него трассовый автомобиль для кохтла-ныммеской кроссовой трассы", - объяснил он.

Однако недавно Кеэрме увидел по телевизору призыв таллиннского предпринимателя Рагнара Сасся собрать для украинской армии внедорожники, вот и решили приспособить транспортное средство к боевым условиям и отправить в Украину. Приспособление к боевым условиям означает в первую очередь то, что прежде серебристо-серый автомобиль перекрасили теперь в собственной мастерской Кеэрме в коричневый цвет.

Сегодня Кеэрме поехал на этом автомобиле в Таллинн, где его передадут за символическую цену инициатору кампании, а оттуда он отправится на трейлере в Украину. А предварительно члены Йыхвиского мотоклуба до отказа заполнили автомобиль различной помощью - от продуктов до медицинских комплектов и спальных мешков.

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