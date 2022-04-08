В Йыхви подготовили и отправили на украинский фронт внедорожник

Член правления Йыхвиского мотоклуба Арго Кеэрме на самом деле купил застоявшийся в гараже внедорожник "Kia Sorento" год назад. Прежний владелец попросил его помочь отвезти автомобиль в пункт скупки металлолома, однако Кеэрме выкупил его и автомобиль привели в порядок. "Хотели сделать из него трассовый автомобиль для кохтла-ныммеской кроссовой трассы", - объяснил он.

Однако недавно Кеэрме увидел по телевизору призыв таллиннского предпринимателя Рагнара Сасся собрать для украинской армии внедорожники, вот и решили приспособить транспортное средство к боевым условиям и отправить в Украину. Приспособление к боевым условиям означает в первую очередь то, что прежде серебристо-серый автомобиль перекрасили теперь в собственной мастерской Кеэрме в коричневый цвет.