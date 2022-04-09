Пришедшие проверять бассейн чиновники установили, что его больше нет

"23.03.2022 департамент провел процедуру проверки исполнения предписания, в ходе которой было установлено, что по адресу Ярвекюла теэ, 41, Кохтла-Ярве построено новое здание бассейна спортивно-оздоровительного центра "Wiru" Кохтла-Ярвеского спортивного центра, а старое здание бассейна Кохтла-Ярвеского спортивного центра, находившееся по адресу Ярвекюла теэ, 44, снесено", - значится в протоколе проверки Департамента здоровья, в котором отмечено, что предписание тем самым исполнено.