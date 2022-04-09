Сотрудники Департамента здоровья, проводившие повторную проверку кохтла-ярвеского бассейна, констатировали, что предписание, составленное четыре года назад из-за выявленных в бассейне недочетов, исполнено, поскольку здание ликвидировано.
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Пришедшие проверять бассейн чиновники установили, что его больше нет
Пришедшие проверять бассейн чиновники установили, что его больше нет
"23.03.2022 департамент провел процедуру проверки исполнения предписания, в ходе которой было установлено, что по адресу Ярвекюла теэ, 41, Кохтла-Ярве построено новое здание бассейна спортивно-оздоровительного центра "Wiru" Кохтла-Ярвеского спортивного центра, а старое здание бассейна Кохтла-Ярвеского спортивного центра, находившееся по адресу Ярвекюла теэ, 44, снесено", - значится в протоколе проверки Департамента здоровья, в котором отмечено, что предписание тем самым исполнено.