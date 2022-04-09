Если некоторые самоуправления Ида-Вирумаа говорят, что не имеют возможностей для размещения украинских беженцев, то непосредственно занимающийся решением этой проблемы Департамент социального страхования утверждает, что поиск жилплощади для беженцев идет гладко.
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Департамент: в Ида-Вирумаа нет заминок с размещением беженцев
Департамент: в Ида-Вирумаа нет заминок с размещением беженцев
По состоянию на вчерашний день в Ида-Вирумаа прибыли, по данным Департамента полиции и погранохраны, 711 военных беженцев из Украины. Хотя поначалу им предложили кров за счет государства, в дальнейшем им придется самим искать себе жилье.