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Департамент: в Ида-Вирумаа нет заминок с размещением беженцев

Эрик Калда
, журналист
Департамент: в Ида-Вирумаа нет заминок с размещением беженцев
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В Силламяэ приехали около 60 украинских военных беженцев. У городского управления нет свободных квартир, чтобы предложить беженцам. Те, что имеются, не пригодны для проживания. Оказавшимся в трудном положении предлагают размещение в общежитии центра профобразования.
В Силламяэ приехали около 60 украинских военных беженцев. У городского управления нет свободных квартир, чтобы предложить беженцам. Те, что имеются, не пригодны для проживания. Оказавшимся в трудном положении предлагают размещение в общежитии центра профобразования. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если некоторые самоуправления Ида-Вирумаа говорят, что не имеют возможностей для размещения украинских беженцев, то непосредственно занимающийся решением этой проблемы Департамент социального страхования утверждает, что поиск жилплощади для беженцев идет гладко.

По состоянию на вчерашний день в Ида-Вирумаа прибыли, по данным Департамента полиции и погранохраны, 711 военных беженцев из Украины. Хотя поначалу им предложили кров за счет государства, в дальнейшем им придется самим искать себе жилье.

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