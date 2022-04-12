В день 104-й годовщины Эстонской Республики Россия под руководством Владимира Путина напала на мирного соседа - Украину. В результате этого ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась, что заставило посмотреть на вещи совершенно новым взглядом и выделить некоторые ключевые пробелы, к заполнению которых мы приступаем теперь из желания защитить свои государство и людей.
Кристиан Яани: На защиту населения надо посмотреть в совершенно новом свете
Хотя географически война идет недалеко от Эстонии, в Эстонии безопасно, наши общественный порядок и главные ценности защищены и граница хорошо охраняется. События в Украине вновь подтвердили, насколько важным было присоединение к Евросоюзу и НАТО в 2004 году.
Мы наладили очень крепкие связи со своими крупными союзниками, о чем свидетельствуют также предпринятые в течение последнего месяца шаги. Наличие и сплоченность союзников очень ощутимы - все-таки мир вокруг нас по-прежнему неспокоен и мы должны также сами позаботиться о том, чтобы люди Эстонии чувствовали себя здесь в безопасности.
Защита населения не останется лишь словом в программе развития
Однако о защите государства нельзя говорить только в ключе готовности к обороне. В Эстонии существует обширная гособорона, переплетенная со многими областями жизни. Это значит, что наряду с областью обороны важны также военная готовность Департамента полиции и погранохраны, Полиции безопасности и Спасательного департамента, а также готовность всего общества к тому, чтобы справиться с такой угрозой.
В случае угрозы войны свою деятельность должны продолжить как спасатели, так и полицейские. К кризису должны быть хорошо подготовлены социальная сфера, образование, местные самоуправления и т.д. Это и есть широкая гособорона, которую надо финансировать в целом, ведь на войне одна из этих составных не может справиться без других.
Концепция защиты населения была готова еще в 2018 году, в результате мы сделали шаги вперед. Связанные с защитой населения действия включены в виде долговременных планов в программы развития гособороны, за что надо отдать должное предыдущим эстонским правительствам. В то же время эти долгосрочные планы не финансировались.
Несмотря на это, Министерство внутренних дел осуществило некоторые важные гособоронные действия. В течение последних трех лет работает созданный в начале ковидного чрезвычайного положения телефон госинформации 1247, под руководством Спасательного департамента местные самоуправления привлечены через региональные кризисные комиссии к разрешению кризисов, под руководством ДПП составлен широкомасштабный план эвакуации, в сотрудничестве с самоуправлениями проведена классификация мест эвакуации, приобретено дополнительное спецснаряжение и под руководством ДПП обучили кризисных помощников полицейских.
Всемирная вспышка вируса и эскалация войны в Европе изменили мировоззрение и ярко продемонстрировали, что мы должны быть готовы к любому кризису.
140 миллионов на широкомасштабную гособорону
Недавно мы в правительстве решили выделить сфере ведения МВД 86 миллионов евро на повышение эффективности защиты населения и внутренней безопасности. Историческое решение, ведь никогда прежде не вкладывали так много в защиту государства и населения. Значительные дополнительные деньги позволят нам сделать несколько крупных шагов в области профилактики кризисов, гарантии внутренней обороны и защиты государства в целом.
Например, планируется уже в нынешнем году подготовить места укрытий в четырех крупнейших городах Эстонии - Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Спасательный департамент заключит с местными самоуправлениями первичные соглашения о подходящих объектах.
"Война в Украине показала, в каких сложных условиях спасателям и полицейским приходится помогать людям и выполнять свою повседневную работу".
Кристьян Яани, министр внутренних дел, Центристская партия
Следующий шаг - заключить договоры с частными владельцами, которым принадлежат подходящие для убежищ здания. Планируется также постепенно ввести в использование оповещающие о тревоге сирены, создать способность для масштабной эвакуации и вести информационную работу.
Во внутренней обороне гособороны мы до сих пор уделяли самое большое внимание гибридным угрозам. Война в Украине показала, в каких сложных условиях спасателям и полицейским приходится помогать людям и выполнять свою повседневную работу.
Поэтому мы хотим повысить способность Спасательного департамента в проведении спасательных работ на завалах, разминировании и оказании первой помощи. Нам необходимы спасатели, которые способны в военных условиях доставать людей из-под развалин и тушить пожары в пострадавших от ракетных обстрелов жилых районах, чем занимаются сейчас их коллеги в Украине. Это лишь некоторые примеры предстоящих действий по повышению эффективности защиты населения.
Если добавить к последнему решению предшествовавшие войне в Украине инвестиции - то есть более 20 миллионов евро на укрепление внешней границы Эстонии и 30 миллионов евро на пакет безопасности, - то в конечном итоге за последние 15 месяцев сфере ведения МВД выделили около 140 миллионов евро на гособоронную деятельность.
Бесспорно, это очень нужные и долгожданные дополнительные деньги, ведь в прошлом мы шли на большие уступки. Теперь мы можем сформировать готовность, которую до сих пор откладывали из-за нехватки ресурсов, но которая очень нужна, чтобы мы смогли справиться в случае возможной военной угрозы. Во время войны должно быть защищено гражданское население, а также должны оставаться в живых люди, спасающие и обеспечивающие безопасность наших жителей.
Наличие союзников повышает чувство безопасности, но мы и сами должны укреплять свои тылы и готовить общество. Сейчас война идет во дворе соседа, но если она еще больше приблизится к нам, то мы сможем сказать, что подготовились к военной угрозе.