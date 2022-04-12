Кристиан Яани: На защиту населения надо посмотреть в совершенно новом свете

Хотя географически война идет недалеко от Эстонии, в Эстонии безопасно, наши общественный порядок и главные ценности защищены и граница хорошо охраняется. События в Украине вновь подтвердили, насколько важным было присоединение к Евросоюзу и НАТО в 2004 году.

Мы наладили очень крепкие связи со своими крупными союзниками, о чем свидетельствуют также предпринятые в течение последнего месяца шаги. Наличие и сплоченность союзников очень ощутимы - все-таки мир вокруг нас по-прежнему неспокоен и мы должны также сами позаботиться о том, чтобы люди Эстонии чувствовали себя здесь в безопасности.

Защита населения не останется лишь словом в программе развития

Однако о защите государства нельзя говорить только в ключе готовности к обороне. В Эстонии существует обширная гособорона, переплетенная со многими областями жизни. Это значит, что наряду с областью обороны важны также военная готовность Департамента полиции и погранохраны, Полиции безопасности и Спасательного департамента, а также готовность всего общества к тому, чтобы справиться с такой угрозой.

В случае угрозы войны свою деятельность должны продолжить как спасатели, так и полицейские. К кризису должны быть хорошо подготовлены социальная сфера, образование, местные самоуправления и т.д. Это и есть широкая гособорона, которую надо финансировать в целом, ведь на войне одна из этих составных не может справиться без других.

Концепция защиты населения была готова еще в 2018 году, в результате мы сделали шаги вперед. Связанные с защитой населения действия включены в виде долговременных планов в программы развития гособороны, за что надо отдать должное предыдущим эстонским правительствам. В то же время эти долгосрочные планы не финансировались.

Несмотря на это, Министерство внутренних дел осуществило некоторые важные гособоронные действия. В течение последних трех лет работает созданный в начале ковидного чрезвычайного положения телефон госинформации 1247, под руководством Спасательного департамента местные самоуправления привлечены через региональные кризисные комиссии к разрешению кризисов, под руководством ДПП составлен широкомасштабный план эвакуации, в сотрудничестве с самоуправлениями проведена классификация мест эвакуации, приобретено дополнительное спецснаряжение и под руководством ДПП обучили кризисных помощников полицейских.

Всемирная вспышка вируса и эскалация войны в Европе изменили мировоззрение и ярко продемонстрировали, что мы должны быть готовы к любому кризису.

140 миллионов на широкомасштабную гособорону

Недавно мы в правительстве решили выделить сфере ведения МВД 86 миллионов евро на повышение эффективности защиты населения и внутренней безопасности. Историческое решение, ведь никогда прежде не вкладывали так много в защиту государства и населения. Значительные дополнительные деньги позволят нам сделать несколько крупных шагов в области профилактики кризисов, гарантии внутренней обороны и защиты государства в целом.