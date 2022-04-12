Крестный ход в Йыхви возобновится

Представитель Эстонского совета церквей Артур Пыльд сказал, что в больших городах крестный ход обычно идет от церкви к церкви, но в Йыхви верующие люди собираются в девять часов на центральной площади и, прочитав молитву о мире и благополучии всех людей, вместе отправятся по променаду до церкви Святого Михаила, где вновь обратятся к Богу. В Эстонии зарегистрировано десять религиозных конфессий, пасхальные торжества на этой неделе празднуют католики, лютеране и протестанты. Пыльд предполагает, что на площади соберется около пятидесяти человек.