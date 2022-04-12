В Страстную пятницу, 15 апреля, в Йыхви после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений вновь состоится крестный ход. Волостное управление Йыхви выдало разрешение на проведение мероприятия, правоохранительные органы также поставлены в известность.
Крестный ход в Йыхви возобновится
Крестный ход в Йыхви возобновится
Представитель Эстонского совета церквей Артур Пыльд сказал, что в больших городах крестный ход обычно идет от церкви к церкви, но в Йыхви верующие люди собираются в девять часов на центральной площади и, прочитав молитву о мире и благополучии всех людей, вместе отправятся по променаду до церкви Святого Михаила, где вновь обратятся к Богу. В Эстонии зарегистрировано десять религиозных конфессий, пасхальные торжества на этой неделе празднуют католики, лютеране и протестанты. Пыльд предполагает, что на площади соберется около пятидесяти человек.
Православные христиане будут отмечать Пасху 24 апреля, крестный ход у них традиционно совершается вокруг церкви.
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