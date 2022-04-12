Рихо Террас: Путинскую резню в Украине можно остановить только оружием

России пришлось признать силу вооруженных сил Украины, и теперь она применяет для достижения своих целей тактику массовой атаки на одном направлении. Это сопровождается жестокой резней, которая будет сравнима с завершающей фазой Второй мировой войны. Это не закончится, пока Запад не вмешается и не предоставит Украине наступательные вооружения.

Любые санкции на фоне военных действий, конечно, приветствуются, но это все же второстепенная мера, не имеющая оперативного влияния. Разговоры о том, что санкции действуют и дадут о себе знать через пару-тройку месяцев, - свидетельство опасной инерции. Санкции просто не имеют немедленного эффекта на поле боя.

Три вещи первостепенной важности, необходимые прямо сейчас, - это оружие, оружие и оружие. Украине нужно большое количество наступательного оружия и боеприпасов, без них она не сможет сопротивляться продолжающемуся и долговременному давлению России. Отступление россиян в окрестностях Киева не означает, что обманчивая надежда на окончание войны хотя бы осязаема. Напротив, все анализы указывают, что война продлится еще долго.

Перегруппировка воинских частей - совершенно естественная часть войны, и Россия сейчас как раз ведет стратегическое отступление и комплектацию новых полноценных подразделений. В поддержку этого запущен еще более чудовищный, чем прежде, нарратив о "денацификации" Украины. Опубликованный в "РИА Новости" манифест Тимофея Сергейцева, оправдывающий геноцид, четко говорит об уничтожении украинской нации и культуры, потому как не только властная верхушка, но и подавляющая часть украинцев - нацисты, поэтому Украина не должна сохраниться.

Это факт: россияне уже проводят геноцид в Украине и будут проводить в дальнейшем. Санкциями его не остановить и не предотвратить, для прекращения этого ужаса как можно скорее нужны наступательные вооружения от всех стран Запада, а также, безусловно, от всех других аналогично мыслящих стран.

Опираясь на разведданные, мы можем увидеть интенсификацию военных действий России во второй половине апреля, чтобы к 9 мая достичь каких-нибудь крупных целей на востоке Украине. Упрочить власть в Донецке и Луганске и создать сухопутное соединение с Крымом. В реальности это значит, что в течение следующего месяца будет убито еще больше мирных жителей Украины. Однако это означает не конец войны, а приурочивание пропагандистских побед к параду.

"Это факт: россияне уже проводят геноцид в Украине и будут проводить в дальнейшем. Санкциями его не остановить и не предотвратить, для прекращения этого ужаса как можно скорее нужны наступательные вооружения от всех стран Запада, а также, безусловно, от всех других аналогично мыслящих стран". Рихо Террас, депутат Европейского парламента

Тактика выжженной земли и преступления против человечности всегда были частью стратегии России. Ими сеют страх и террор за тысячи километров. Это сигнал Западу: если начнется война, вы знаете, чего ждать.

Ответ на это может быть только очень четким и методичным. Начиная с международных ордеров на арест в отношении высшего руководства России и непосредственно причастных бандитов вплоть до высылки дипломатов Российской Федерации и закрытия посольств, потому что вести диалог с военным преступником невозможно и морально неуместно. Также недостаточно символической блокировки российского каменного угля, в части санкций важнее всего прекратить поставки российского газа. Угля Европа импортирует из России на четыре миллиарда евро в год, газа - на 99 миллиардов, и на эти 99 миллиардов финансируется происходящий геноцид. Тем не менее самое важное - это поставки оружия Украине. Я не устану это повторять.

России больше нечего скрывать. Эту отвратительную наготу не прикрыть ни георгиевской лентой, ни буквой Z. Теперь все видно. Начиная с программы уничтожения Украины как государства и нации вплоть до настроений замордованного российского народа, который поддерживает Путина и его войну. Для них это словно долгожданная вторая часть Великой Отечественной войны.

Украина воюет не только за свою свободу и сохранение вообще, но и за Европу и наши ценности. Путин по-прежнему хочет перестроить архитектуру европейской безопасности на свой лад, и Украина - это первый этап. Если Запад наберется решимости, немедленно поддержит Украину поставками оружия и сбросит с шеи петлю российского газа, то у России десятки лет не будет сил, чтобы продолжать державный проект Путина.

Первым делом Украине надо дать оружие, во-вторых - прекратить поставки российского сырья и полностью изолировать экономику агрессора. Война закончится не раньше, чем последний российский оккупант покинет Украину. Война закончится не раньше, чем Украина победит.