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В некоторых семьях до сих пор живет страх перед лечением зубов

Ирина Кивисельг
, журналист
В некоторых семьях до сих пор живет страх перед лечением зубов
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Многолетний опыт Татьяны Шатиль показывает: о состоянии зубов надо начинать заботиться с первого года.
Многолетний опыт Татьяны Шатиль показывает: о состоянии зубов надо начинать заботиться с первого года. Фото: Erakogu

В прошлом году только около 59 процентов детей и подростков в возрасте от трех до 19 лет обращались к стоматологу. Чаще всего посещали зубных врачей дети 6-11 лет, наименее часто - 15-19 лет. Наименее активны жители Ляэнемаа, Валгамаа и Вирумаа. В Ида-Вирумаа посещали стоматолога в 2021 году 54,1 процента детей и молодежи. Возможно, у остальной части подрастающего поколения нет проблем? Стоматолог с 18-летним стажем из Нарвы Татьяна Шатиль так не считает.

- Если говорить о детях, то проблемы есть и немало, - констатирует Татьяна, которая работает стоматологом в Нарве почти два десятилетия, а ее практика начиналась именно с обслуживания детей. - Чуть больше 50 процентов посещений врача - это очень мало и, к сожалению, это не значит, что у остальных идеальные зубы. Особенно обидно констатировать этот факт при том, что лечение детей до 19 лет в Эстонии бесплатно!

Одна из главных причин низкой активности - в некоторых семьях до сих пор живет страх перед лечением зубов. Хотя стоматология шагнула далеко вперед. Сравнивая с годами, когда доктор начинала свою практику в Нарве, она констатирует, что ситуация меняется в лучшую сторону. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы.

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