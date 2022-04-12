В прошлом году только около 59 процентов детей и подростков в возрасте от трех до 19 лет обращались к стоматологу. Чаще всего посещали зубных врачей дети 6-11 лет, наименее часто - 15-19 лет. Наименее активны жители Ляэнемаа, Валгамаа и Вирумаа. В Ида-Вирумаа посещали стоматолога в 2021 году 54,1 процента детей и молодежи. Возможно, у остальной части подрастающего поколения нет проблем? Стоматолог с 18-летним стажем из Нарвы Татьяна Шатиль так не считает.
Для подписчиков
В некоторых семьях до сих пор живет страх перед лечением зубов
В некоторых семьях до сих пор живет страх перед лечением зубов
- Если говорить о детях, то проблемы есть и немало, - констатирует Татьяна, которая работает стоматологом в Нарве почти два десятилетия, а ее практика начиналась именно с обслуживания детей. - Чуть больше 50 процентов посещений врача - это очень мало и, к сожалению, это не значит, что у остальных идеальные зубы. Особенно обидно констатировать этот факт при том, что лечение детей до 19 лет в Эстонии бесплатно!
Ключевые слова