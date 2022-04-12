В некоторых семьях до сих пор живет страх перед лечением зубов

- Если говорить о детях, то проблемы есть и немало, - констатирует Татьяна, которая работает стоматологом в Нарве почти два десятилетия, а ее практика начиналась именно с обслуживания детей. - Чуть больше 50 процентов посещений врача - это очень мало и, к сожалению, это не значит, что у остальных идеальные зубы. Особенно обидно констатировать этот факт при том, что лечение детей до 19 лет в Эстонии бесплатно!