Голы украинских футболистов принесли "Нарва-Трансу" победу в лиге мастеров

Счет открыл на 18-й минуте ставший этой весной заметным игроком во всей эстонской лиге мастеров 34-летний воспитанник киевского "Динамо" Денис Дедечко, положивший мяч со штрафного точно в "девятку". Для Дедечко, действующего в основном на позиции защитника, это уже третий гол в пяти играх.

В матче, проходившем в слякотную погоду, "Трансу" удалось увеличить преимущество на 73-й минуте, когда уроженец Кохтла-Ярве Глеб Певцов перехватил мяч у пярнуских защитников и доставил его в пустые ворота.

В "Трансе" трое украинцев

На 77-й минуте впервые вышел на поле за "Транс" присоединившийся к команде на прошлой неделе украинский нападающий Владимир Приёмов. 36-летний уроженец Одессы входил в молодежную сборную Украины и ряд команд украинской высшей лиги, стал чемпионом страны в составе одного из топовых украинских клубов - донецкого "Шахтера". В его коллекции есть титул чемпиона Ирана, еще он играл в России, Германии и Сингапуре.

В субботу на стадионе "Фама" после выхода на замену ему понадобилось всего четыре минуты, чтобы забить свой первый гол за "Транс".

"Трансу" должно пригодиться и то, что Приёмов раньше играл с Дедечко. По словам главного тренера нарвитян Алексея Еременко, новый нападающий - работяга, несмотря на возраст. "Отрабатывает назад, может отдать сумасшедший пас, да и сам забить, связать полузащиту с атакой. Думаю, он нам подходит и отлично впишется в тот футбол, который мы проповедуем", - приводит слова Еременко сайт клуба.

В субботу за "Транс" впервые сыграл еще один недавно пришедший в команду украинец, 21-летний нападающий из Полтавы Александр Кожевников, который играл в клубах украинской высшей лиги "Ворскла" и ФК "Мариуполь". В "Ворскле" он играл вместе с центральным защитником сборной Эстонии Йоонасом Таммом.

Изначально Кожевников собирался присоединиться к играющему в первой лиге ида-вирускому "FC Alliance", но оказался в Нарве. Он помнит, как в детстве наблюдал за игрой Дениса Дедечко в "Ворскле". Александр надеется, что благодаря поддержке опытных соотечественников сможет сделать в Нарве шаг вперед в своей игровой карьере. В субботу молодой украинский нападающий сыграл чуть больше 20 минут и забить не успел, но отметился умелым ударом "ножницами".

"Нарва-Транс" набрал девять очков в пяти турах и занимает пятое место в лиге мастеров.

Копилку побед пополнил и "Alliance"

Играющий в первой лиге "FC Alliance" тоже одержал победу, обыграв на домашнем поле ФК "Виймси" со счетом 1:0. В начале встречи вратарь ида-вируской команды Владимир Отмахов отразил пенальти. Победный гол забил Алекс Боронильщиков на 60-й минуте.