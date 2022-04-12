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Финал популярной научно-познавательной передачи "Rakett 69" записывали в Йыхви

Эрик Гамзеев
, журналист
Финал популярной научно-познавательной передачи "Rakett 69" записывали в Йыхви
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Расположенное в Йыхви производственное здание на несколько дней превратилось как бы в кинопавильон, где более десяти камер вели съемку финальной передачи "Rakett 69".
Расположенное в Йыхви производственное здание на несколько дней превратилось как бы в кинопавильон, где более десяти камер вели съемку финальной передачи "Rakett 69". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

ETV записал нынешний финал популярной молодежной научно-познавательной передачи в расположенном на улице Мальми в Йыхви производственном здании "Eesti Energia".

Вышедшие в финал команды талантливой молодежи несколько дней строили в одном из зданий технологического предприятия "Enefit Solutions" основанную на цепной реакции машину Руба Голдберга. Для победы надо было настроить ее работу таким образом, чтобы движение продолжалось как можно ближе к поставленным целью 96 секундам. 

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Что такое машина Руба Голдберга?

  • Машиной Голдберга называют любое устройство, состоящее из множества простых механизмов и очень сложным путем выполняющее какое-то очень простое задание.
  • Простыми механизмами служат, например, наклонные поверхности, рычаги, болты, блоки, сцепляющиеся друг с другом шестеренки и пр. На тело воздействуют различные силы, способствующие его качению, скольжению, торможению, кручению и изменению направления движения. Движущиеся тела, в свою очередь, с силой воздействуют на другие тела, заставляя их двигаться. Одним из примеров такой "цепной реакции" является эффект домино.
  • Правил при конструировании машины Голдберга не существует. Строители машины могут пускаться в полет фантазии и использовать всевозможные предметы. Важно, чтобы машина без сбоев работала с начала до конца.
  • Обобщающее название таких устройств навеяно юмористическими карикатурами американского карикатуриста и скульптора с инженерным образованием Рубена Люциуса Голдберга (1883-1970), изображавшими сложные и странные сооружения, делающие простые вещи.

Тартуский университет

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