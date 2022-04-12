Финал популярной научно-познавательной передачи "Rakett 69" записывали в Йыхви

Вышедшие в финал команды талантливой молодежи несколько дней строили в одном из зданий технологического предприятия "Enefit Solutions" основанную на цепной реакции машину Руба Голдберга. Для победы надо было настроить ее работу таким образом, чтобы движение продолжалось как можно ближе к поставленным целью 96 секундам.