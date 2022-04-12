ETV записал нынешний финал популярной молодежной научно-познавательной передачи в расположенном на улице Мальми в Йыхви производственном здании "Eesti Energia".
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Финал популярной научно-познавательной передачи "Rakett 69" записывали в Йыхви
Финал популярной научно-познавательной передачи "Rakett 69" записывали в Йыхви
Вышедшие в финал команды талантливой молодежи несколько дней строили в одном из зданий технологического предприятия "Enefit Solutions" основанную на цепной реакции машину Руба Голдберга. Для победы надо было настроить ее работу таким образом, чтобы движение продолжалось как можно ближе к поставленным целью 96 секундам.