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Студенты Вирумааского колледжа хотят научить мусорные контейнеры "говорить"

Ирина Кивисельг
, журналист
Студенты Вирумааского колледжа хотят научить мусорные контейнеры "говорить"
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Площадка с заглубленными контейнерами около Кохтла-Ярвеского центра культуры появилась одной из первых.
Площадка с заглубленными контейнерами около Кохтла-Ярвеского центра культуры появилась одной из первых. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Вирумааском колледже разрабатывают универсальный модуль, который позволит анализировать содержимое контейнера для отходов и сообщать информацию о его заполненности и типах помещенных в него отходов.

Цель инновационного решения в области сортировки мусора - сократить число порожних выездов мусоровоза и оптимизировать сортировку мусора. Специальный датчик камеры должен упростить интерпретацию данных, определить степень наполненности контейнера и его содержимое, а также то, являются ли эти конкретные отходы подходящими для данного контейнера. Полученная информация должна помочь приучить потребителей к методам сортировки.

С этим предложением разработчики участвуют в конкурсе инноваций, который проводят сейчас Кохтла-Ярвеское горуправление и научный парк "Tehnopol". Итоги будут подведены в конце апреля, но, независимо от результатов, городские власти уже дали согласие на сотрудничество в этом проекте.

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