В Вирумааском колледже разрабатывают универсальный модуль, который позволит анализировать содержимое контейнера для отходов и сообщать информацию о его заполненности и типах помещенных в него отходов.
Для подписчиков
Студенты Вирумааского колледжа хотят научить мусорные контейнеры "говорить"
Студенты Вирумааского колледжа хотят научить мусорные контейнеры "говорить"
Цель инновационного решения в области сортировки мусора - сократить число порожних выездов мусоровоза и оптимизировать сортировку мусора. Специальный датчик камеры должен упростить интерпретацию данных, определить степень наполненности контейнера и его содержимое, а также то, являются ли эти конкретные отходы подходящими для данного контейнера. Полученная информация должна помочь приучить потребителей к методам сортировки.