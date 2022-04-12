Студенты Вирумааского колледжа хотят научить мусорные контейнеры "говорить"

Цель инновационного решения в области сортировки мусора - сократить число порожних выездов мусоровоза и оптимизировать сортировку мусора. Специальный датчик камеры должен упростить интерпретацию данных, определить степень наполненности контейнера и его содержимое, а также то, являются ли эти конкретные отходы подходящими для данного контейнера. Полученная информация должна помочь приучить потребителей к методам сортировки.

С этим предложением разработчики участвуют в конкурсе инноваций, который проводят сейчас Кохтла-Ярвеское горуправление и научный парк "Tehnopol". Итоги будут подведены в конце апреля, но, независимо от результатов, городские власти уже дали согласие на сотрудничество в этом проекте.