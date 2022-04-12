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Чемпионат Эстонии по кроссу на выносливость стартовал в экстремальных погодных условиях

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Чемпионат Эстонии по кроссу на выносливость стартовал в экстремальных погодных условиях
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"Условия были более экстремальными, чем я видел когда-нибудь раньше. К счастью, я сумел в отличие от многих сохранить хороший разгон до конца двухчасового соревнования", - сказал Рихо Кеэрме.
"Условия были более экстремальными, чем я видел когда-нибудь раньше. К счастью, я сумел в отличие от многих сохранить хороший разгон до конца двухчасового соревнования", - сказал Рихо Кеэрме. Фото: Erakogu

В воскресенье в Виласки (Валгамаа) открылся сезон чемпионатов и кубков Эстонии. Погода тут же устроила суровое испытание для гонщиков.

- За два часа с неба выпало, наверное, всё, кроме маленьких мальчиков и десантников. Тут прошли град, дождь и даже снег, - сказал закончивший вторым в классе эндуро Рихо Кеэрме.

Это крайне затруднило гонку. Победившему в прошлом году в классе "Beginner" Маллору Вилдаку пришлось в виде "наказания за это" отказаться от класса начинающих и на этот раз он катался тоже в зачете эндуро, заняв тут пятое место.

В любительском классе "В" Рауно Волдек занял третье место. Из идавирусцев на старт выходили также Райго Онтон и Валдек Хаугас.

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