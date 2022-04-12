В воскресенье в Виласки (Валгамаа) открылся сезон чемпионатов и кубков Эстонии. Погода тут же устроила суровое испытание для гонщиков.
Чемпионат Эстонии по кроссу на выносливость стартовал в экстремальных погодных условиях
Чемпионат Эстонии по кроссу на выносливость стартовал в экстремальных погодных условиях
- За два часа с неба выпало, наверное, всё, кроме маленьких мальчиков и десантников. Тут прошли град, дождь и даже снег, - сказал закончивший вторым в классе эндуро Рихо Кеэрме.
Это крайне затруднило гонку. Победившему в прошлом году в классе "Beginner" Маллору Вилдаку пришлось в виде "наказания за это" отказаться от класса начинающих и на этот раз он катался тоже в зачете эндуро, заняв тут пятое место.
В любительском классе "В" Рауно Волдек занял третье место. Из идавирусцев на старт выходили также Райго Онтон и Валдек Хаугас.
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