Чемпионат Эстонии по кроссу на выносливость стартовал в экстремальных погодных условиях

- За два часа с неба выпало, наверное, всё, кроме маленьких мальчиков и десантников. Тут прошли град, дождь и даже снег, - сказал закончивший вторым в классе эндуро Рихо Кеэрме.

Это крайне затруднило гонку. Победившему в прошлом году в классе "Beginner" Маллору Вилдаку пришлось в виде "наказания за это" отказаться от класса начинающих и на этот раз он катался тоже в зачете эндуро, заняв тут пятое место.