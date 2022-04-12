Полиция начала расследование в отношении Мартина Репинского

Полиция начала расследование на основании сообщении о преступлении, поступившего от специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией. В заявлении просили проверить использование депутатом парламента Мартином Репинским компенсации расходов на топливо и жилье.

«Членам Рийгикогу предусмотрена компенсация расходов в соответствии с законом и порядком выплаты компенсации. В данном случае мы считаем необходимым начать следствие, чтoбы выяснить, действовал ли Мартин Репинский, запрашивая компенсации, законно и предоставлял ли правдивые данные. Нельзя исключать, что правила компенсирования расходов местами могут быть недостаточными и позволять злонамеренное использование, но и такое обращение с государственными деньгами не было бы ни этичным, ни ответственным», – сказал Кюбарсепп.