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Полиция начала расследование в отношении Мартина Репинского

Северное побережье
Полиция начала расследование в отношении Мартина Репинского
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Полиция начала уголовное делопроизводство для проверки законности использования компенсации расходов членом Рийгикогу Мартином Репинским.
Полиция начала уголовное делопроизводство для проверки законности использования компенсации расходов членом Рийгикогу Мартином Репинским. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В понедельник, 11 апреля, бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции начало уголовное делопроизводство для проверки законности использования компенсации расходов членом Рийгикогу Мартином Репинским.

Полиция начала расследование на основании сообщении о преступлении, поступившего от специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией. В заявлении просили проверить использование депутатом парламента Мартином Репинским компенсации расходов на топливо и жилье.

По словам руководителя бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Атса Кюбарсеппа, после рассмотрения заявления полиция решила начать уголовное делопроизводство для более детального выяснения обстоятельств.

«Членам Рийгикогу предусмотрена компенсация расходов в соответствии с законом и порядком выплаты компенсации. В данном случае мы считаем необходимым начать следствие, чтoбы выяснить, действовал ли Мартин Репинский, запрашивая компенсации, законно и предоставлял ли правдивые данные. Нельзя исключать, что правила компенсирования расходов местами могут быть недостаточными и позволять злонамеренное использование, но и такое обращение с государственными деньгами не было бы ни этичным, ни ответственным», – сказал Кюбарсепп.

Уголовное делопроизводство начали по статье Пенитенциарного кодекса о присвоении.

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