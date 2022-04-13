Столичная фирма нанята Нарвской городской управой для исследования эффективности работы подведомственных учреждений, муниципальных чиновников и прочих сотрудников. Далее планируется глубокая реформа органов исполнительной власти в приграничном городе.
Момент истины ⟩ Полезность каждого нарвского чиновника получит оценку
Договор подряда с ТОО "FocusIT" из Таллинна мэр Нарвы Катри Райк подписала 24 марта. Предметом контракта стало исследование, картирование рабочих процессов Нарвской горуправы.
Приход Катри Райк к управлению Нарвой после октябрьских выборов сопровождался коалиционным соглашением депутатов Нарвского горсобрания. Буквально первым пунктом там было сказано про необходимость реформирования городской управы: "Сделаем её работу более эффективной, в том числе объединим бухгалтерию департаментов и отделов городской управы, разделим образование, культуру и спорт на разные отделы, учредим должность городского внутреннего контролера".
Полномасштабное исследование рабочих процессов
Согласно взятому в работу предложению "FocusIT", они проанализируют рабочие процессы в различных департаментах и отделах Нарвской горуправы. "Цель работы - классифицировать рабочие процессы, обеспечивающие функционирование общественных услуг в Нарвском горуправлении, предпосылки их функционирования, входные и выходные факторы, необходимые ресурсы, риски и проблемы процессов, а также существующие формальные и неформальные критерии. Для достижения цели работы все действия будут проанализированы исходя из целей самоуправления, устанавливаемых законами, и целей, поставленных городом Нарвой как самоуправленческой единицей", - сказано в предложении.
В ходе анализа работу городских департаментов рассмотрят в контексте трех категорий. Это общественные услуги (например, обращение с отходами, водо- и энергоснабжение, общественный транспорт, медицинская помощь); издание содействующих административных актов (например, назначение пособия) и использование прав (например, голосование на выборах, запросы общественной и личной информации); исполнение обязанностей (например, декларирование налогов) и опорные услуги (например, бухгалтерский учет в горуправлении и подведомственных учреждениях, управление записями, ИТ-услуги в учреждениях).
В ходе работы проинтервьюируют сотрудников городских департаментов и горуправления, проанализируют документы, регулирующие рабочие процессы, и в итоге составят для горуправы предложения по улучшению работы.
Не все нагружены работой
Мэр Нарвы Катри Райк подробнее рассказала "Северному побережью", что исследуются рабочие процессы и кто сколько времени и сил тратит на них. Иными словами, исследуется эффективность работы и работников горуправы.
- Очевидно, что наши специалисты очень по-разному нагружены работой. Этим исследованием надо выяснить, где мы тратим слишком много рабочей силы, где люди не участвуют в рабочих процессах, какие процессы дублируются, - сказала Райк.
Она подчеркнула, что также очень важно наладить сотрудничество между различными нарвскими департаментами, коих сейчас пять. Предполагается сменить департаменты на отделы, то есть ликвидировать их как отдельные юридические лица.
Неизбежно встанет вопрос и о достойном вознаграждении людей за работу. "К сожалению, у наших чиновников зарплаты маленькие", - констатировала Райк.
- Например, чиновники в департаменте городского хозяйства получают брутто от 980 до 1380 евро. Мы требуем от наших чиновников работы высшего уровня, но платим им порой ниже среднего, так что есть о чем задуматься, - отметила мэр Нарвы.
Ближе к осени, по словам Райк, планируется закончить исследовательскую работу, и тогда Нарвская горуправа подготовит проект своей новой структуры. Ее рассмотрением и утверждением займется Нарвское горсобрание.
Деньги тратятся без открытого конкурса
Нанятая для исследования компания "FocusIT" позиционирует себя на рынке как компания, занимающаяся информационной безопасностью, надзором за инфосистемами, их аудитом и т.п. Она также помогает своим клиентам создавать инфосистемы для поддержки основных рабочих процессов.
Несмотря на столь специфические компетенции, Нарвская горуправа сочла "FocusIT" подходящей для исследования своих рабочих процессов. Мэр Катри Райк сказала, что изучила их опыт.
Как видно из составленного в "FocusIT" представления себя заказчику, похожий, но пилотный проект исследования части рабочих процессов они выполняли в 2014 году по заказу Таллиннской городской канцелярии. В 2021 году они анализировали риски рабочих процессов в управах города Нарва-Йыэсуу и волости Хяэдемеэсте (Пярнумаа). Были и другие схожие заказы от местных самоуправлений. Но все же чаще "FocusIT" выявляет IT- и бизнес-риски внутри коммерческих предприятий.
За описанную в статье исследовательскую работу нарвский налогоплательщик заплатит фирме "FocusIT" через горбюджет 33000 евро, считая с налогом с оборота. При этом Нарвская горуправа в лице мэра подписала договор подряда без какого-либо открытого конкурса. По крайней мере следов такового нет в открытом доступе, как положено бы.
Известно, что договор подряда оформили на базе некоего другого договора, заключенного теми же сторонами в июне. Это якобы позволяет в новом бюджетном году тратить деньги без конкурсных формальностей.
Как тот июньский договор, так и нынешний договор подряда с "FocusIT" городская канцелярия Нарвы закрыла от посторонних глаз. Это оформлено как защита деликатных данных, хотя таковых в договоре не обнаружилось в ходе ознакомления с ним.
Отвечая на замечание "Северного побережья" о кажущейся секретности проводимого исследования, Катри Райк сказала, что это отнюдь не так. Мэр Нарвы призналась, что не знает, почему договор подряда с "FocusIT" скрыт от общественности: "Я не давала никому задания так сделать".