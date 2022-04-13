Момент истины ⟩ Полезность каждого нарвского чиновника получит оценку

Деньги тратятся без открытого конкурса

Нанятая для исследования компания "FocusIT" позиционирует себя на рынке как компания, занимающаяся информационной безопасностью, надзором за инфосистемами, их аудитом и т.п. Она также помогает своим клиентам создавать инфосистемы для поддержки основных рабочих процессов.

Несмотря на столь специфические компетенции, Нарвская горуправа сочла "FocusIT" подходящей для исследования своих рабочих процессов. Мэр Катри Райк сказала, что изучила их опыт.

Как видно из составленного в "FocusIT" представления себя заказчику, похожий, но пилотный проект исследования части рабочих процессов они выполняли в 2014 году по заказу Таллиннской городской канцелярии. В 2021 году они анализировали риски рабочих процессов в управах города Нарва-Йыэсуу и волости Хяэдемеэсте (Пярнумаа). Были и другие схожие заказы от местных самоуправлений. Но все же чаще "FocusIT" выявляет IT- и бизнес-риски внутри коммерческих предприятий.

За описанную в статье исследовательскую работу нарвский налогоплательщик заплатит фирме "FocusIT" через горбюджет 33000 евро, считая с налогом с оборота. При этом Нарвская горуправа в лице мэра подписала договор подряда без какого-либо открытого конкурса. По крайней мере следов такового нет в открытом доступе, как положено бы.

Известно, что договор подряда оформили на базе некоего другого договора, заключенного теми же сторонами в июне. Это якобы позволяет в новом бюджетном году тратить деньги без конкурсных формальностей.

Как тот июньский договор, так и нынешний договор подряда с "FocusIT" городская канцелярия Нарвы закрыла от посторонних глаз. Это оформлено как защита деликатных данных, хотя таковых в договоре не обнаружилось в ходе ознакомления с ним.

Отвечая на замечание "Северного побережья" о кажущейся секретности проводимого исследования, Катри Райк сказала, что это отнюдь не так. Мэр Нарвы призналась, что не знает, почему договор подряда с "FocusIT" скрыт от общественности: "Я не давала никому задания так сделать".