Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель на последнем в ее длинном послужном списке очередном заседании Европейского совета, то есть встрече с главами других стран Европейского союза, ждал неприятный сюрприз. Ее предложение - кстати, неожиданное для большинства - организовать встречу на высшем уровне между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным не нашло поддержки. Наиболее решительно выступила против этого новичок за столом, премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Анвар Самост: Большая переоценка наследия Меркель
"Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было. Но для меня важно добиться формата диалога, и мы над этим работаем. Я надеялась, что европейские лидеры проявят в этом вопросе больше храбрости. Но и сейчас ситуация хорошая, и мы продолжим над ней работать", - сказала явно обиженная Меркель после переговоров лидеров союза в Брюсселе. На встрече, продолжавшейся всю ночь, Меркель поддержали якобы только Франция, Австрия и Дания.
Для Каллас предложение Меркель было непонятным. Почему Европейский союз должен был вдруг изменить свою политику отказа от отношений с Россией на высшем уровне, обусловленную оккупацией Крыма в 2014 году и начатой войной в Донбассе?
Очевидно, премьер-министрам других стран Евросоюза придал смелости ожидавшийся вскоре уход Меркель. Да и Каллас ни с какой стороны не была типичным руководителем государства Восточной Европы, обращение с которыми у Меркель было хорошо отработано на примере Андруса Ансипа и Таави Рыйваса.
Но вернемся на 13 лет назад. В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте Меркель потопила план президента США Джорджа У. Буша и многих стран Европы открыть для Украины и Грузии дорогу в НАТО. Речь шла о конкретной программе по принятию новых членов в НАТО, известной как MAP (Membership Action Plan; План действий по членству в НАТО).
Еще перед встречей Меркель неоднократно выражала сомнения насчет присоединения к НАТО двух государств, граничащих с Россией. Ее тогдашний дипломатический советник Кристоф Хойсген сказал газете "The Wall Street Journal", что Меркель заранее пообещала Путину, что в Бухаресте НАТО не направит приглашение Украине и Грузии, но Путин, несмотря на это, нервничал. В беседе с Бушем по видеосвязи Меркель осталась верна себе: никакого приглашения, никакого MAP.
"Идущей сейчас войны, которую Россия ведет для уничтожения украинского государства, могло бы не быть, поступи Меркель иначе - как в 2008 году в Бухаресте, так и позднее, принимая решения, к примеру, насчет "Nord Stream" или политики Германии в отношении России и энергетической политики в целом".
Анвар Самост, журналист
То же самое повторилось на встрече за ужином, когда Буш привел аргументы в пользу выдачи MAP Украине и Грузии. На следующий день состоялся спор Меркель с главами Польши и Литвы, которые раскритиковали ее позицию. Увидев это, Буш попросил своего советника по национальной безопасности Кондолизу Райс тоже попробовать переубедить Меркель, и часть дискуссии в интересах лучшего понимания якобы проходила на русском языке, который все понимали. Результатом стал компромисс: НАТО не выдал MAP Украине и Грузии, но заявил, что эти страны станут членами НАТО, не обозначив сроков. На сегодня ясно, что половинчатое решение заставило Россию спустя четыре месяца сперва напасть на Грузию, а затем поступить так же с Украиной.
Уже на следующий день в Бухарест прибыл сам Путин, который за закрытыми дверьми выразил неудовлетворенность и назвал Украину искусственным образованием.
Идущей сейчас войны, которую Россия ведет для уничтожения украинского государства, могло бы не быть, поступи Меркель иначе - как в 2008 году в Бухаресте, так и позднее, принимая решения, к примеру, насчет "Nord Stream" или политики Германии в отношении России и энергетической политики в целом. Текущие события Меркель комментировала только через пресс-секретаря, заявив, что осуждает войну России в Украине, но остается приверженной позиции, выраженной на саммите НАТО в 2008 году в Бухаресте.
Прятанье не спасет Меркель. Вся история Германии с момента воссоединения, и в особенности канцлерство Герхарда Шрёдера и Меркель, в ближайшее время подвергнется переоценке. О месте Меркель, которую СМИ несколько лет назад восхищенно называли лидером свободного мира, в учебниках истории нечего и говорить.
Война в Украине выставляет для многих в новом свете не только саммит в Бухаресте, личные отношения Меркель с Путиным и цепляние до последнего момента за газопроводы "Nord Stream". Почему Меркель неожиданно для общественности решила отказаться от атомной энергии? Почему она так же неожиданно сделала поворот во время миграционного кризиса 2015 года? Почему Меркель не захотела даже формально увеличить оборонные расходы Германии? Президент и дважды министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже признал, что Германия допустила большие ошибки в политике в отношении России, но рядом с Меркель он был всего лишь статистом.