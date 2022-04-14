Анвар Самост: Большая переоценка наследия Меркель

"Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было. Но для меня важно добиться формата диалога, и мы над этим работаем. Я надеялась, что европейские лидеры проявят в этом вопросе больше храбрости. Но и сейчас ситуация хорошая, и мы продолжим над ней работать", - сказала явно обиженная Меркель после переговоров лидеров союза в Брюсселе. На встрече, продолжавшейся всю ночь, Меркель поддержали якобы только Франция, Австрия и Дания.

Для Каллас предложение Меркель было непонятным. Почему Европейский союз должен был вдруг изменить свою политику отказа от отношений с Россией на высшем уровне, обусловленную оккупацией Крыма в 2014 году и начатой войной в Донбассе?

Очевидно, премьер-министрам других стран Евросоюза придал смелости ожидавшийся вскоре уход Меркель. Да и Каллас ни с какой стороны не была типичным руководителем государства Восточной Европы, обращение с которыми у Меркель было хорошо отработано на примере Андруса Ансипа и Таави Рыйваса.

Но вернемся на 13 лет назад. В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте Меркель потопила план президента США Джорджа У. Буша и многих стран Европы открыть для Украины и Грузии дорогу в НАТО. Речь шла о конкретной программе по принятию новых членов в НАТО, известной как MAP (Membership Action Plan; План действий по членству в НАТО).

Еще перед встречей Меркель неоднократно выражала сомнения насчет присоединения к НАТО двух государств, граничащих с Россией. Ее тогдашний дипломатический советник Кристоф Хойсген сказал газете "The Wall Street Journal", что Меркель заранее пообещала Путину, что в Бухаресте НАТО не направит приглашение Украине и Грузии, но Путин, несмотря на это, нервничал. В беседе с Бушем по видеосвязи Меркель осталась верна себе: никакого приглашения, никакого MAP.

"Идущей сейчас войны, которую Россия ведет для уничтожения украинского государства, могло бы не быть, поступи Меркель иначе - как в 2008 году в Бухаресте, так и позднее, принимая решения, к примеру, насчет "Nord Stream" или политики Германии в отношении России и энергетической политики в целом". Анвар Самост, журналист