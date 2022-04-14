Новая серия забегов поведет в интересные места Ида-Вирумаа

Серия стартует 23 апреля Кохтла-Ярвеским парковым забегом и завершится 24 сентября Йыхвиским народным бегом. Если первый забег новый, то последний - это давнее традиционное мероприятие народного спорта в Ида-Вирумаа, два последних года находившееся в "вынужденном отпуске".

Из новых забегов в программу организуемой Ида-Вирумааским союзом спорта серии входят Айдуский забег по местности и Силламяэский променадный забег.

Один из организаторов серии Андрус Лехисметс хочет провести любителей спорта по интересным местам уезда, где многие, возможно, и не бывали. "Мы покажем красивые места Ида-Вирумаа и хотим вдохновить на занятия спортом больше людей", - сказал он.

По словам Лехисметса, основная дистанция на каждом этапе составит от пяти до десяти километров. Кроме того поучаствовать можно будет и на более коротких дистанциях или же пройти трассу пешком. "Это должно быть по силам всем здоровым людям", - сказал он.

Он надеется, что на каждом этапе на старт выйдут не менее 300 участников и в забегах будут участвовать также школьники.

Если нынче этапы организуемой Ида-Вирумааским союзом спорта серии забегов состоятся на территории шести ида-вируских самоуправлений, то в следующем году подключить к мероприятию планируют также Нарву и Нарва-Йыэсуу.

Семь этапов Ида-Вирумааской серии забегов

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23 апреля - Кохтла-Ярвеский парковый забег. Трасса пройдет вокруг паркового озера в преобразившемся за последние годы Кохтла-Ярвеском городском парке.

7 мая - Айдуский забег. Этот новый забег пройдет по территории бывшего сланцевого разреза мимо каналов и холмов из породы, возвышающихся на десятки метров.

28 мая - Силламяэский променадный забег. Изюминкой забега является построенный недавно приморский променад, на котором участников будут сопровождать морские виды и плеск волн. На трассе бегунов ожидает также подъем по знаменитым силламяэским лестницам.

12 июня - Паннъярвеский лесной забег. Сосновый лес, песчаные холмы, озера. Это лесной забег по переменчивому - в лучшем значении этого слова - ландшафту.

13 августа - Забег вокруг куремяэского монастыря. Единственный в своем роде в Эстонии и, весьма вероятно, во всем мире забег вокруг монастыря.

2 сентября - Тойлаский народный бег. Трасса одного из имеющих самую давнюю традицию народных забегов проходит в этом году большой частью и по Орускому парку.

24 сентября - Йыхвиский народный бег. После двухлетнего перерыва вновь состоится Йыхвиский народный бег. Место старта и финиша будет на новехоньком стадионе имени Хейно Липпа. Трасса поведет бегунов как в обновленный парк, так и на променад и городские улицы.