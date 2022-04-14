Покататься на льду во время школьных каникул не получится

В Кохтла-Ярвеском ледовом холле не только идут тренировки спортсменов, но успели провести и соревнования хоккеистов. Однако с мечтой порезвиться на коньках во время школьных каникул любителям катания придется расстаться - в лучшем случае массовое катание откроется в мае. Директор Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий не готов назвать точную дату, как и расписание - графики разрабатываются.

- Нам хочется открыть двери как можно скорее, - уверяет он, - но решили не спешить, так как внутри здания еще продолжаются ремонтные работы, в том числе и по обновлению трибун, что делается собственными силами работников спортцентра. Никакой опасности для посетителей нет, но разве правильно приглашать гостей в неубранный дом? Наведем порядок, а уже потом станем приглашать гостей. Надеюсь, это случится уже скоро - в мае.