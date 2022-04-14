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Покататься на льду во время школьных каникул не получится

Ирина Кивисельг
, журналист
Покататься на льду во время школьных каникул не получится
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Двери ледового холла для любителей катания на коньках в апреле нет распахнут.
Двери ледового холла для любителей катания на коньках в апреле нет распахнут. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-ярвеские спортсмены уже две недели радуются обновленной площадке в городском ледовом холле, но любителей катания просят подождать еще.

В Кохтла-Ярвеском ледовом холле не только идут тренировки спортсменов, но успели провести и соревнования хоккеистов. Однако с мечтой порезвиться на коньках во время школьных каникул любителям катания придется расстаться - в лучшем случае массовое катание откроется в мае. Директор Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий не готов назвать точную дату, как и расписание - графики разрабатываются.

- Нам хочется открыть двери как можно скорее, - уверяет он, - но решили не спешить, так как внутри здания еще продолжаются ремонтные работы, в том числе и по обновлению трибун, что делается собственными силами работников спортцентра. Никакой опасности для посетителей нет, но разве правильно приглашать гостей в неубранный дом? Наведем порядок, а уже потом станем приглашать гостей. Надеюсь, это случится уже скоро - в мае.

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