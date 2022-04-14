Кохтла-ярвеские спортсмены уже две недели радуются обновленной площадке в городском ледовом холле, но любителей катания просят подождать еще.
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Покататься на льду во время школьных каникул не получится
Покататься на льду во время школьных каникул не получится
В Кохтла-Ярвеском ледовом холле не только идут тренировки спортсменов, но успели провести и соревнования хоккеистов. Однако с мечтой порезвиться на коньках во время школьных каникул любителям катания придется расстаться - в лучшем случае массовое катание откроется в мае. Директор Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий не готов назвать точную дату, как и расписание - графики разрабатываются.