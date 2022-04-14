Вместо снега поля озимых покрывают теперь гусиные стаи

С расположенных на берегу полей "Lüganuse Agro" снег сошел. Небольшие гусиные стаи там появлялись уже с неделю, а основная птичья масса прибыла в минувшие выходные, когда ночи стали теплее. Прилетели не только гуси, но и казарки, являющиеся самым большим наказанием.