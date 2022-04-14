Чт, 14.04.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Вместо снега поля озимых покрывают теперь гусиные стаи

Кюлли Крийс
, журналист
Вместо снега поля озимых покрывают теперь гусиные стаи
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Стаи гусей и казарок с каждой весной все больше разрастаются - как и расходы земледельцев на их отпугивание.
Стаи гусей и казарок с каждой весной все больше разрастаются - как и расходы земледельцев на их отпугивание. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Снег с прибрежных полей почти сошел, но они по-прежнему белы - сюда прилетели стаи гусей и казарок.

С расположенных на берегу полей "Lüganuse Agro" снег сошел. Небольшие гусиные стаи там появлялись уже с неделю, а основная птичья масса прибыла в минувшие выходные, когда ночи стали теплее. Прилетели не только гуси, но и казарки, являющиеся самым большим наказанием.

- Казарки проходят по полю, как отара овец, оставляя за собой черную землю, - сказал руководитель фирмы Ааре Вент.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх