Снег с прибрежных полей почти сошел, но они по-прежнему белы - сюда прилетели стаи гусей и казарок.
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Вместо снега поля озимых покрывают теперь гусиные стаи
Вместо снега поля озимых покрывают теперь гусиные стаи
С расположенных на берегу полей "Lüganuse Agro" снег сошел. Небольшие гусиные стаи там появлялись уже с неделю, а основная птичья масса прибыла в минувшие выходные, когда ночи стали теплее. Прилетели не только гуси, но и казарки, являющиеся самым большим наказанием.
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