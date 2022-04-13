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В Йыхви строится казарма и планируется квартирный дом

Эрик Гамзеев
, журналист
В Йыхви строится казарма и планируется квартирный дом
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Возводимая на улице Парги по соседству с военным городком казарма для проходящих действительную службу должна быть готова к концу июня.
Возводимая на улице Парги по соседству с военным городком казарма для проходящих действительную службу должна быть готова к концу июня. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik.

На улице Парги в Йыхви достраивается казарма для проходящих действительную воинскую службу, а на краю парка планируют построить новый квартирный дом.

Продолжавшееся год строительство четырехэтажной казармы должно завершиться к концу июня. По словам Марии Тийдус - коммуникационного руководителя заказчика здания Государственного центра оборонных инвестиций, строящее здание ТОО "Revin Grupp" получило на завершение работ дополнительно три месяца ввиду того, что на рынке существуют сейчас всеобщие проблемы с доступностью стройматериалов.

В казарме стоимостью более 2,6 миллиона евро поначалу планируется разместить 75 военнослужащих. Во всем здании мест в два раза больше. Необходимость построить казарму за оградой военного городка возникла из-за передислокации воинских частей Сил обороны. В начале 2020 года из Палдиски в Йыхви перевели Калевский батальон.

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