На улице Парги в Йыхви достраивается казарма для проходящих действительную воинскую службу, а на краю парка планируют построить новый квартирный дом.
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В Йыхви строится казарма и планируется квартирный дом
В Йыхви строится казарма и планируется квартирный дом
Продолжавшееся год строительство четырехэтажной казармы должно завершиться к концу июня. По словам Марии Тийдус - коммуникационного руководителя заказчика здания Государственного центра оборонных инвестиций, строящее здание ТОО "Revin Grupp" получило на завершение работ дополнительно три месяца ввиду того, что на рынке существуют сейчас всеобщие проблемы с доступностью стройматериалов.
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