В Йыхви строится казарма и планируется квартирный дом

Продолжавшееся год строительство четырехэтажной казармы должно завершиться к концу июня. По словам Марии Тийдус - коммуникационного руководителя заказчика здания Государственного центра оборонных инвестиций, строящее здание ТОО "Revin Grupp" получило на завершение работ дополнительно три месяца ввиду того, что на рынке существуют сейчас всеобщие проблемы с доступностью стройматериалов.

В казарме стоимостью более 2,6 миллиона евро поначалу планируется разместить 75 военнослужащих. Во всем здании мест в два раза больше. Необходимость построить казарму за оградой военного городка возникла из-за передислокации воинских частей Сил обороны. В начале 2020 года из Палдиски в Йыхви перевели Калевский батальон.