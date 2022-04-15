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Парковка Йыхвиской гимназии тесная, а выезд - опасный

Северное побережье
Парковка Йыхвиской гимназии тесная, а выезд - опасный
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Йыхвиская гимназия. Снимок иллюстративный.
Йыхвиская гимназия. Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Управляющий недвижимостью Идаского региона АО "Riigi Kinnisvara" Кристо Пери отправил в Йыхвиское волостное управление письмо, в котором сообщает, что на парковке Йыхвиской гимназии тесно, поскольку большинство водителей игнорируют имеющиеся на парковке знаки, запрещающие парковку без разрешения.

Проблема стоит особенно остро зимой, при организации уборки снега, когда окрестные жители паркуют там на ночь свои машины, а также днем, во время учебной работы, когда на парковке не хватает парковочных мест.

- С завершением строительства основной школы и открытием стадиона проблема, по всей вероятности, усугубится, - сообщил Пери.

Он предлагает построить для школы зону остановки и новую парковку на 64 места, которой будет пользоваться только школа, а имеющуюся парковку на 44 места оставить в общественном пользовании.

Пери также предложил сделать выезд от школы на главную дорогу более удобным, поскольку в часы пик выезд на главную дорогу очень сложен и опасен.

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