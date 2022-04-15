Управляющий недвижимостью Идаского региона АО "Riigi Kinnisvara" Кристо Пери отправил в Йыхвиское волостное управление письмо, в котором сообщает, что на парковке Йыхвиской гимназии тесно, поскольку большинство водителей игнорируют имеющиеся на парковке знаки, запрещающие парковку без разрешения.
Парковка Йыхвиской гимназии тесная, а выезд - опасный
Парковка Йыхвиской гимназии тесная, а выезд - опасный
Проблема стоит особенно остро зимой, при организации уборки снега, когда окрестные жители паркуют там на ночь свои машины, а также днем, во время учебной работы, когда на парковке не хватает парковочных мест.
- С завершением строительства основной школы и открытием стадиона проблема, по всей вероятности, усугубится, - сообщил Пери.
Он предлагает построить для школы зону остановки и новую парковку на 64 места, которой будет пользоваться только школа, а имеющуюся парковку на 44 места оставить в общественном пользовании.
Пери также предложил сделать выезд от школы на главную дорогу более удобным, поскольку в часы пик выезд на главную дорогу очень сложен и опасен.