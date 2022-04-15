Красоты Силламяэ отражаются в гобеленах

В субботу один из выставочных залов музея превращается в мастерскую - здесь собираются увлеченные рукодельницы, заинтересованные в возрождении или сохранении старых ремесел. Студия в музее работает уже несколько лет, и творческие дамы освоили немало разных видов рукоделия, а сейчас старательно мастерят гобелены, создавая из цветных ниток самые привлекательные уголки города.