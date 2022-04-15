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Красоты Силламяэ отражаются в гобеленах

Галерея
Ирина Кивисельг
, журналист
Красоты Силламяэ отражаются в гобеленах
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Часть будущих экспонатов для юбилейной выставки уже готова.
Часть будущих экспонатов для юбилейной выставки уже готова. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Четвертый месяц в Силламяэском городском музее трудятся ткачи - здесь рождаются гобелены с видами города свежих морских ветров. Выставкой уникальных работ мастерицы отметят два грядущих юбилея - в этом году исполняется 65 лет приморскому городу и 520 лет с момента упоминания Силламяэ.

В субботу один из выставочных залов музея превращается в мастерскую - здесь собираются увлеченные рукодельницы, заинтересованные в возрождении или сохранении старых ремесел. Студия в музее работает уже несколько лет, и творческие дамы освоили немало разных видов рукоделия, а сейчас старательно мастерят гобелены, создавая из цветных ниток самые привлекательные уголки города.

- Готовим новую выставку к юбилею, - рассказала куратор, сотрудник музея Ирина Замарина. - Приступили в январе, каждый нашел фотографию по душе - море, парки, главные здания и разные узнаваемые места. Силламяэ в вышивке уже было, а технику изготовления гобеленов почти все пробуют впервые.

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