Четвертый месяц в Силламяэском городском музее трудятся ткачи - здесь рождаются гобелены с видами города свежих морских ветров. Выставкой уникальных работ мастерицы отметят два грядущих юбилея - в этом году исполняется 65 лет приморскому городу и 520 лет с момента упоминания Силламяэ.
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Красоты Силламяэ отражаются в гобеленах
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Красоты Силламяэ отражаются в гобеленах
В субботу один из выставочных залов музея превращается в мастерскую - здесь собираются увлеченные рукодельницы, заинтересованные в возрождении или сохранении старых ремесел. Студия в музее работает уже несколько лет, и творческие дамы освоили немало разных видов рукоделия, а сейчас старательно мастерят гобелены, создавая из цветных ниток самые привлекательные уголки города.
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