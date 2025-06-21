В сотрудничестве между "VKG" и Академией художеств родятся сто новых произведений

Проект сотрудничества Эстонской академии художеств и "Viru Keemia Grupp" инспирирован 100-летней годовщиной эстонской сланцевой промышленности. Проект предоставит молодым художникам возможность увидеть вблизи и прочувствовать кохтла-ярвескую индустриальную среду, чтобы возник диалог между производством и художником. Созданные в рамках сотрудничества художественные творения можно будет увидеть на выставке, которая состоится в конце года.

Студенты, обучающиеся по специальности "свободные искусства и дизайн", посетят во время летней практики шахту "Ojamaa", а также расположенные в Кохтла-Ярве производственные подразделения, выпускающие сланцевое масло.

- Крупное производство - это часть жизни всех нас, однако для многих оно остается далеким и непонятным. Мы хотим, чтобы важная годовщина производства не осталась просто вехой с оглядкой на прошлое, а создала также новые мосты и понимание в обществе. Искусство является подходящим для этого языком, так как позволяет увидеть новые грани и вызвать дискуссии, способствующие лучшему пониманию друг друга, - объяснил председатель правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманн.

Создаваемые в рамках проекта художественные произведения передают взгляд молодых художников на современный промышленный ландшафт, соотносясь с его средой, историческим наследием и современными технологиями, промышленной эстетикой и материалами, звуками, текстурами и людьми. Создаваемые работы помогают осмыслить многослойную сущность производства, а также его влияние и значение в нашей повседневной жизни.

- Это является знаковым фактом, что в данном проекте встречаются художники нового поколения и действующая в Эстонии сто лет отрасль промышленности, - сказала декан факультета свободных искусств Академии художеств Кирке Кангро.