ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Необходима четкая весть относительно использования сланца

Вероятно, как Евросоюз, так и все государства 24/7 действуют во имя того, чтобы заменить российские газ и нефть. Однако нам в Эстонии стоит вспомнить, что всего несколько лет назад мы были экспортирующей электроэнергию страной. И это благодаря сланцу.

В нынешней ситуации было бы разумно дать зеленый свет сланцевой энергетике. Это означало бы со стороны правительства четкую весть, правила и принципы налогообложения, которые предоставили бы возможность в полном объеме использовать существующие сейчас электростанции. До тех пор, пока не будет создано достаточное количество альтернативных энергоисточников, прежде всего ветропарков, которые еще только планируются. Однако для сохранения управляемых мощностей даже тогда нельзя будет отказаться от части сланцевых станций.

В котельных можно будет тоже начать использовать сланцевое масло для замещения газа.

Это не означает, что мы развернулись бы спиной к зеленому повороту. Но надо признать, что по сравнению с тем временем, когда зеленый поворот намечали, ситуация с безопасностью в Европе стала совсем другой. Каждая тонна выбрасываемого в воздух углерода - это плохо, однако не останавливать агрессивную Россию было бы еще хуже.