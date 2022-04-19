Дмитрий Дмитриев: Поддерживая Украину, нельзя забывать о наших людях

Войны никогда не приносят ничего хорошего, в итоге теряют все. Вопрос лишь в том, кто потеряет больше и как в этой ситуации выживать простым людям. Оказывая всяческую поддержку Украине, принимая десятки тысяч беженцев, мы не должны забывать о своих людях, о том, что сейчас они очень нуждаются в помощи со стороны государства.

Сегодня невозможно делать точные экономические прогнозы, однако все мы понимаем, что в ближайшем будущем пострадают экономики всех стран, независимо от степени их вовлеченности в военный конфликт. И, конечно же, Эстония не останется в стороне. Быстро растущие цены, нехватка сырья в целом ряде секторов экономики, разрушение цепочек поставок по всему миру стали причиной необходимости перестроить экономическую деятельность предприятий. Ведь, к примеру, логистическая концепция "Just-in-time" (в переводе с английского - "точно в срок") просто перестала для многих работать.

В конце этой недели появилась новость, что по сравнению с мартом 2021 года цены выросли на 15,2%. Это рекорд последних 26 лет! Сейчас по темпам инфляции Эстония занимает второе место в ЕС после Литвы. Так, если средний показатель инфляции в еврозоне составил в феврале 5,9%, то в Эстонии он был 11,6%, в Литве - 14%. Значительно подорожали товары и услуги, больше всего выросли расходы на коммунальные услуги и моторное топливо. Центристская партия неоднократно говорила о необходимости осовременить налоговую политику. С учетом нынешней ситуации, поддержание так называемого налогового мира не является уместным.

"Помимо снижения ставки акциза на топливо и налога с оборота на продукты питания необходимо повысить прожиточный минимум со 150 до 200 евро, а не облагаемый налогом минимум - до 600 евро". Дмитрий Дмитриев (Центристская партия)

Поэтому уже сегодня мы должны продумать меры поддержки как предприятий, так и всех жителей, чтобы смягчить последствия кризиса. Рост зарплат и пенсий не поспевает за темпом инфляции. Это означает, что государство должно взять на себя контроль за этим процессом настолько, насколько это возможно, а также пересмотреть свою налоговую политику. Необходимо снизить ставку акцизов на моторное топливо (бензин, дизель и дизельное топливо с особой маркировкой) до минимально установленного в ЕС уровня, чтобы из-за инфляции люди не оказались в долгах. Такое решение уже приняли Швеция и Польша, снизив акциз на дизельное топливо до минимума. Сейчас в правительстве проходят переговоры по дополнительному государственному бюджету, и очень надеюсь, что такая мера будет принята.