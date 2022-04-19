Не успели мы выйти из одного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, как на нас обрушился второй - связанный с резким ростом цен на энергоносители. К этому добавился третий кризис - война в Украине.
Дмитрий Дмитриев: Поддерживая Украину, нельзя забывать о наших людях
Войны никогда не приносят ничего хорошего, в итоге теряют все. Вопрос лишь в том, кто потеряет больше и как в этой ситуации выживать простым людям. Оказывая всяческую поддержку Украине, принимая десятки тысяч беженцев, мы не должны забывать о своих людях, о том, что сейчас они очень нуждаются в помощи со стороны государства.
Сегодня невозможно делать точные экономические прогнозы, однако все мы понимаем, что в ближайшем будущем пострадают экономики всех стран, независимо от степени их вовлеченности в военный конфликт. И, конечно же, Эстония не останется в стороне. Быстро растущие цены, нехватка сырья в целом ряде секторов экономики, разрушение цепочек поставок по всему миру стали причиной необходимости перестроить экономическую деятельность предприятий. Ведь, к примеру, логистическая концепция "Just-in-time" (в переводе с английского - "точно в срок") просто перестала для многих работать.
В конце этой недели появилась новость, что по сравнению с мартом 2021 года цены выросли на 15,2%. Это рекорд последних 26 лет! Сейчас по темпам инфляции Эстония занимает второе место в ЕС после Литвы. Так, если средний показатель инфляции в еврозоне составил в феврале 5,9%, то в Эстонии он был 11,6%, в Литве - 14%. Значительно подорожали товары и услуги, больше всего выросли расходы на коммунальные услуги и моторное топливо. Центристская партия неоднократно говорила о необходимости осовременить налоговую политику. С учетом нынешней ситуации, поддержание так называемого налогового мира не является уместным.
"Помимо снижения ставки акциза на топливо и налога с оборота на продукты питания необходимо повысить прожиточный минимум со 150 до 200 евро, а не облагаемый налогом минимум - до 600 евро".Дмитрий Дмитриев (Центристская партия)
Поэтому уже сегодня мы должны продумать меры поддержки как предприятий, так и всех жителей, чтобы смягчить последствия кризиса. Рост зарплат и пенсий не поспевает за темпом инфляции. Это означает, что государство должно взять на себя контроль за этим процессом настолько, насколько это возможно, а также пересмотреть свою налоговую политику. Необходимо снизить ставку акцизов на моторное топливо (бензин, дизель и дизельное топливо с особой маркировкой) до минимально установленного в ЕС уровня, чтобы из-за инфляции люди не оказались в долгах. Такое решение уже приняли Швеция и Польша, снизив акциз на дизельное топливо до минимума. Сейчас в правительстве проходят переговоры по дополнительному государственному бюджету, и очень надеюсь, что такая мера будет принята.
На необходимость снижения акцизов уже обратили внимание Эстонская ассоциация международных перевозчиков, ряд других логистических фирм, а также Палата производителей сельскохозяйственной продукции. Cейчас акциз на дизельное топливо с особой маркировкой составляет 100 евро на 1000 литров, cнижение ставки до минимально установленной в ЕС (21 евро на 1000 литров) позволило бы частично облегчить нагрузку в различных секторах экономики.
Россия и Украина являются крупнейшими экспортерами зерновых и масличных культур. До войны только на Россию и Украину приходилось 30% мирового экспорта пшеницы. Сегодня это может означать критический недостаток сырья в продовольственном секторе многих стран и резкий рост цен на хлеб и масла. К счастью, Эстония производит в два-три раза больше зерна, чем потребляет внутренний рынок. Однако уровень самообеспечения свежими овощами, а также фруктами и ягодами в прошлом году составил всего 41% и 6,8% соответственно. Значительно выше был уровень самообеспечения свининой и мясом птицы.
Но из-за роста цен на топливо и энергоносители, прекращения поставок удобрений и кормов для животных из России, Украины и Беларуси отрасль сельского хозяйства особенно нуждается в поддержке государства. В противном случае мы рискуем столкнуться с продовольственным кризисом, так как ряд сельскохозяйственных предприятий будут вынуждены закрыться. В то же время понятно, что неизбежен дальнейший рост цен и на остальные продукты питания. Поэтому государство в качестве меры помощи людям должно рассмотреть снижение налога с оборота на продукты питания с 20% до 9%.
Влияние кризиса ощутила на себе практически каждая семья. Жизнь заметно подорожала. И это далеко не предел - цены продолжают расти. Чтобы положение очень многих не стало катастрофическим, государство обязано помочь людям. Я считаю, что в дополнительном государственном бюджете должен быть предусмотрен ряд конкретных мер поддержки населения. Помимо снижения ставки акциза на топливо и налога с оборота на продукты питания необходимо повысить прожиточный минимум со 150 до 200 евро, а не облагаемый налогом минимум - до 600 евро. Эти шаги хоть в какой-то мере помогут смягчить последствия кризиса.