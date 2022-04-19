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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как долго в Эстонии должна оставаться сланцевая энергетика?

Северное побережье
Как долго в Эстонии должна оставаться сланцевая энергетика?
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Марти Хяэль.
Марти Хяэль. Фото: ERR

В свете кризиса в области энергетики и безопасности все больше говорится о смягчении планов на зеленый переход. На прошлой неделе тема обсуждалась в Рийгикогу.

Председатель правления концерна "Alexela" МАРТИ ХЯЭЛЬ:

- В контексте Эстонии важно возвращение к крестьянской мудрости: нельзя плевать в старый колодец, пока не готов новый. Если мы говорим о сланцевых энергоблоках, которые, по имеющемуся плану, должны закрыться в 2024 году, то я считаю, что их закрытие следует увязать с внедрением альтернативных управляемых производственных мощностей. А до их появления надо все-таки обеспечивать покрытие пиковой нагрузки. На самом деле цена этого очень высока, если мы увеличим, а не уменьшим свою импортозависимость, с учетом нашего сегодняшнего энергобаланса.

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