ОДИН ВОПРОС ⟩ Как долго в Эстонии должна оставаться сланцевая энергетика?

- В контексте Эстонии важно возвращение к крестьянской мудрости: нельзя плевать в старый колодец, пока не готов новый. Если мы говорим о сланцевых энергоблоках, которые, по имеющемуся плану, должны закрыться в 2024 году, то я считаю, что их закрытие следует увязать с внедрением альтернативных управляемых производственных мощностей. А до их появления надо все-таки обеспечивать покрытие пиковой нагрузки. На самом деле цена этого очень высока, если мы увеличим, а не уменьшим свою импортозависимость, с учетом нашего сегодняшнего энергобаланса.