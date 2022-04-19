Ахтмеский памп-трек откроют на этой неделе

- Мы с помощником мэра по Ахтмеской части Аленой Казаковой осмотрели объект и пришли к мнению, что им уже можно пользоваться, несмотря на то, что склоны еще не покрылись травой и кое-где лежит снег. Дали задание убрать забор, а обслуживающей фирме "N&V" провести уборку, - сказал он.