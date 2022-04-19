Кохтла-ярвеская молодежь с нетерпением ждет возможности порезвиться на дорожках нового памп-трека, построенного на улице Ридакюла в Ахтме в прошлом году. Строительство было завершено осенью, но почти сразу после открытия новое спортсооружение вновь окружили забором. Когда же? Этот вопрос почти ежедневно задают горожане в социальных сетях и напрямую, обращаясь к городским властям.
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Ахтмеский памп-трек откроют на этой неделе
Ахтмеский памп-трек откроют на этой неделе
Вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин сказал, что долгожданное событие состоится уже в ближайшие дни.
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