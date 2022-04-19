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Ахтмеский памп-трек откроют на этой неделе

Ирина Кивисельг
, журналист
Ахтмеский памп-трек откроют на этой неделе
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Дорожки уже чистые и нескользкие - скоро можно будет погонять по ним.
Дорожки уже чистые и нескользкие - скоро можно будет погонять по ним. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-ярвеская молодежь с нетерпением ждет возможности порезвиться на дорожках нового памп-трека, построенного на улице Ридакюла в Ахтме в прошлом году. Строительство было завершено осенью, но почти сразу после открытия новое спортсооружение вновь окружили забором. Когда же? Этот вопрос почти ежедневно задают горожане в социальных сетях и напрямую, обращаясь к городским властям.

Вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин сказал, что долгожданное событие состоится уже в ближайшие дни.

- Мы с помощником мэра по Ахтмеской части Аленой Казаковой осмотрели объект и пришли к мнению, что им уже можно пользоваться, несмотря на то, что склоны еще не покрылись травой и кое-где лежит снег. Дали задание убрать забор, а обслуживающей фирме "N&V" провести уборку, - сказал он.

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