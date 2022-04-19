От строительства дорожек в парке "Сто дубов" отказались, но не навсегда

Несмотря на то, что дорожники проявили интерес к конкурсу на строительство пешеходных и велосипедных дорожек в новом парке, городские власти приняли решение временно отказаться от планов - предложение почти в два раза превысило ожидания. Общая стоимость проекта - 152782 евро, самофинансирование Кохтла-Ярвеской городской управы составляет 52782 евро, остальное - из меры поддержки реализации стратегии развития уездов.

- Протяженность сети дорожек между деревьями - около 700 метров, - сказал вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. - Плюс скамейки и урны. Цена, которую предложили, - около двухсот тысяч евро. Увы, это суровая реальность - что цены на строительные материалы и топливо растут, и неизвестно, как долго это продлится. Если приходится добавлять такие большие суммы, проекты могут сворачиваться. Такое происходит не только у нас, тенденция по всей стране, ведь в условиях кризиса и доходная база городов сокращается.