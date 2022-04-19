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От строительства дорожек в парке "Сто дубов" отказались, но не навсегда

Ирина Кивисельг
, журналист
От строительства дорожек в парке "Сто дубов" отказались, но не навсегда
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Молодой парк еще только оживает, но очевидно: дуб, посаженный семьей Костюкевич, пережил снежную зиму отлично.
Молодой парк еще только оживает, но очевидно: дуб, посаженный семьей Костюкевич, пережил снежную зиму отлично. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-ярвеские городские власти признали несостоявшимся конкурс на строительство прогулочных дорожек в парке "Сто дубов", заложенном в Ахтмеской части Кохтла-Ярве как подарок к столетию страны.

Несмотря на то, что дорожники проявили интерес к конкурсу на строительство пешеходных и велосипедных дорожек в новом парке, городские власти приняли решение временно отказаться от планов - предложение почти в два раза превысило ожидания. Общая стоимость проекта - 152782 евро, самофинансирование Кохтла-Ярвеской городской управы составляет 52782 евро, остальное - из меры поддержки реализации стратегии развития уездов.

- Протяженность сети дорожек между деревьями - около 700 метров, - сказал вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. - Плюс скамейки и урны. Цена, которую предложили, - около двухсот тысяч евро. Увы, это суровая реальность - что цены на строительные материалы и топливо растут, и неизвестно, как долго это продлится. Если приходится добавлять такие большие суммы, проекты могут сворачиваться. Такое происходит не только у нас, тенденция по всей стране, ведь в условиях кризиса и доходная база городов сокращается.

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