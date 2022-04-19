Кохтла-ярвеские городские власти признали несостоявшимся конкурс на строительство прогулочных дорожек в парке "Сто дубов", заложенном в Ахтмеской части Кохтла-Ярве как подарок к столетию страны.
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От строительства дорожек в парке "Сто дубов" отказались, но не навсегда
От строительства дорожек в парке "Сто дубов" отказались, но не навсегда
Несмотря на то, что дорожники проявили интерес к конкурсу на строительство пешеходных и велосипедных дорожек в новом парке, городские власти приняли решение временно отказаться от планов - предложение почти в два раза превысило ожидания. Общая стоимость проекта - 152782 евро, самофинансирование Кохтла-Ярвеской городской управы составляет 52782 евро, остальное - из меры поддержки реализации стратегии развития уездов.