Во второй баскетбольной лиге Эстонии "HITO/Karjamaa" проиграл оба четвертьфинальных матча и в итоге занял восьмое место.
"HITO/Karjamaa" занял восьмое место во второй лиге
"HITO/Karjamaa" занял восьмое место во второй лиге
Завершивший основной турнир на седьмой строчке "HITO/Karjamaa" в четвертьфинале встретился с занявшей второе место Раплаской баскетбольной школой.
Участник полуфинала был вполне ясен уже после первого матча в Рапла, который "HITO/Karjamaa" проиграл со счетом 53:79. В ненапряженной ответной встрече в Йыхви Рапла одержал еще более крупную победу - 92:59.
В завершившемся сезоне самым результативным игроком ида-вируской команды был Эрик Рауд - он набирал в среднем 17 очков за игру. В борьбе под щитом лучшим стал Эдвард Трумм, делавший в среднем 13 подборов за игру.
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