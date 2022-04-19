"HITO/Karjamaa" занял восьмое место во второй лиге

Завершивший основной турнир на седьмой строчке "HITO/Karjamaa" в четвертьфинале встретился с занявшей второе место Раплаской баскетбольной школой.

Участник полуфинала был вполне ясен уже после первого матча в Рапла, который "HITO/Karjamaa" проиграл со счетом 53:79. В ненапряженной ответной встрече в Йыхви Рапла одержал еще более крупную победу - 92:59.