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"HITO/Karjamaa" занял восьмое место во второй лиге

Эрик Гамзеев
, журналист
"HITO/Karjamaa" занял восьмое место во второй лиге
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В борьбе под щитом лучшим стал Эдвард Трумм.
В борьбе под щитом лучшим стал Эдвард Трумм. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во второй баскетбольной лиге Эстонии "HITO/Karjamaa" проиграл оба четвертьфинальных матча и в итоге занял восьмое место.

Завершивший основной турнир на седьмой строчке "HITO/Karjamaa" в четвертьфинале встретился с занявшей второе место Раплаской баскетбольной школой.

Участник полуфинала был вполне ясен уже после первого матча в Рапла, который "HITO/Karjamaa" проиграл со счетом 53:79. В ненапряженной ответной встрече в Йыхви Рапла одержал еще более крупную победу - 92:59.

В завершившемся сезоне самым результативным игроком ида-вируской команды был Эрик Рауд - он набирал в среднем 17 очков за игру. В борьбе под щитом лучшим стал Эдвард Трумм, делавший в среднем 13 подборов за игру.

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