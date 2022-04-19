Идавирусцы победили в командном зачете на первом этапе Кубка Эстонии по стендовой стрельбе

В Хальяла в программе была очень требовательная английская дисциплина sporting, оставляющая мало места для ошибок. "В воздух одновременно выбрасываются две мишени-тарелочки, и запасного патрона на случай непопадания в ружье нет. В идеале каждый выстрел должен попасть в цель", - сказал Вейкко Тихван, ставший третьим в индивидуальном зачете. В команде Тихвана поддержали Сийм Суви (124 очка) и Анти Пеэтсо (113 очков). В итоге команда поразила мишень 365 раз и заняла первое место.