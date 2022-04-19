В субботу в Хальяла стендовики открыли соревновательный сезон. Идавирусцы завоевали первое место, хотя из-за обилия снега им не удалось пристреляться, а команда обновилась.
Идавирусцы победили в командном зачете на первом этапе Кубка Эстонии по стендовой стрельбе
Идавирусцы победили в командном зачете на первом этапе Кубка Эстонии по стендовой стрельбе
В Хальяла в программе была очень требовательная английская дисциплина sporting, оставляющая мало места для ошибок. "В воздух одновременно выбрасываются две мишени-тарелочки, и запасного патрона на случай непопадания в ружье нет. В идеале каждый выстрел должен попасть в цель", - сказал Вейкко Тихван, ставший третьим в индивидуальном зачете. В команде Тихвана поддержали Сийм Суви (124 очка) и Анти Пеэтсо (113 очков). В итоге команда поразила мишень 365 раз и заняла первое место.
Среди ветеранов Виктор Берегов набрал 109 очков и занял в своем классе второе место.