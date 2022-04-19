"Надежда умирает последней", - сказала мать двоих учеников Люганузеской школы Кярт Рийвес, которая поддержит иск и надеется, что Люганузеская школа получит отсрочку.
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Родители обжалуют в суде решение о закрытии Люганузеской школы
Родители обжалуют в суде решение о закрытии Люганузеской школы
Люганузеское волостное собрание в конце марта приняло решение закрыть Сондаскую школу с шестью учениками и Люганузескую школу с 60 учениками. Уже на заседании собрания люганузеские родители дали понять, что могут обратиться в суд.
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