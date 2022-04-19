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Родители обжалуют в суде решение о закрытии Люганузеской школы

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Родители обжалуют в суде решение о закрытии Люганузеской школы
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В преддверии Пасхи в здании Люганузеской школы собрались родители, которые решили обратиться в суд в надежде, что суд затормозит закрытие школы.
В преддверии Пасхи в здании Люганузеской школы собрались родители, которые решили обратиться в суд в надежде, что суд затормозит закрытие школы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Надежда умирает последней", - сказала мать двоих учеников Люганузеской школы Кярт Рийвес, которая поддержит иск и надеется, что Люганузеская школа получит отсрочку.

Люганузеское волостное собрание в конце марта приняло решение закрыть Сондаскую школу с шестью учениками и Люганузескую школу с 60 учениками. Уже на заседании собрания люганузеские родители дали понять, что могут обратиться в суд.

На родительском собрании в прошлую среду выяснилось, что договор о правовой помощи готовы подписать 25 родителей. "Обращение в суд поддержало более половины родителей, потому что у многих в школе учится больше одного ребенка", - сказала Кярт Рийвес.

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